Harald Schmidt: Darum schreit er gern den Fernseher an

So viele Schlagzeilen machte Harald Schmidt (64) lange nicht mehr. Erst hält er die Boulevardpresse in Atem, weil er bei den aktuellen Dreharbeiten vom ZDF-"Traumschiff" für die Oster-Folge nicht dabei ist und allerlei unbestätigte Gerüchte über seinen Impfstatus im Umlauf waren. Dann sagte er dem "Spiegel", er höre bei Karl Lauterbachs "rheinischem Jammersound" nicht mehr hin ("Aber ich glaube, er hat mit allem recht"). Jetzt gestand der Schauspieler und Autor dem österreichischen "Standard", er schreie abends gern den Fernseher an und kommentiere laut dort gesendeten Politiker-Aussagen: "Ich merke natürlich die nonverbale Reaktion meiner Familie, die im Wesentlichen lautet: nächste Stufe Pflegeheim!"

Schmidt hat Kochbuch herausgegeben

Über all diese Geständnisse geriet fast in Vergessenheit, dass Schmidt auf Promo-Tour ist für das von ihm herausgegebene Kochbuch "In der Frittatensuppe feiert die Provinz ihre Triumphe. Thomas Bernhard. Eine kulinarische Spurensuche" (Brandstätter-Verlag). Bei der Gelegenheit erfuhren die "Standard"-Leser, dass Schmidt morgens im Hotel am liebsten Spiegeleier bestellt, von Kindheit an gelernt hat, eine Frittatensuppe ohne Schlabber-Unfall zu essen und abends nichts mehr zu sich nimmt, weil er sonst Sodbrennen bekomme. Außerdem geht der Satiriker gern auf einen Verdauungsspaziergang, am liebsten "sinnlos im Kreis", weil er sich mit GPS-Navigationsgeräten nicht auskenne und allenfalls mit "leichten" Anstiegen: "Es wirkt so flaneurhaft, man nimmt dann die kleinen Juwelen des Alltags wahr: eine brennende Mülltonne hier oder Leute, die sich vor 20 Jahren vom Arbeitsmarkt verabschiedet haben, dort."

Über die Heimat von Thomas Bernhard sagte Schmidt: "Ich mochte sehr, wie offen dort geredet wird. Und es liegt auch günstig, ich wäre schnell in München, in Salzburg, in Wien. Gardasee ist dann doch voll von deutschen Rentnern." Er wolle mit seiner Familie wegen der guten Hotels und des leckeren Essens mal hinfahren, befürchte jedoch, dann komme sofort die Frage auf: "Müssen wir dort auch wandern gehen?"

"Ich brauche das Theater nicht mehr"

Ausgesprochen gut weg kamen bei Harald Schmidt sein großes Schauspielervorbild, der 2014 verstorbene Gert Voss ("Das war auf keinen Fall ein Kollegenverhältnis, weil was der konnte, das kann ich nicht mal im Ansatz.") und Ex-Intendant und Regie-Berserker Claus Peymann (84): "Verglichen mit Joe Biden ist er ein Hochleistungssportler!" Drei Stunden plauderten die Beiden in einem Wiener Ausflugslokal, wobei Peymann seinen "Antennen immer nach hinten raus" ausgefahren haben, um ja nichts zu verpassen.

Im aktuellen "Spiegel" hatte sich Schmidt ausführlich über sein Verhältnis zu Thomas Bernhard, den Umständen seiner Herausgeberschaft und die Marotten von Claus Peymann geäußert. Nebenbei bemerkte er dort: "Ich brauche das Theater nicht mehr. Ich habe so viel Welt­klassetheater gesehen, den Rest kann ich mir vorstellen." Und auch sonst sind Schmidts berufliche Ambitionen derzeit gering. Gefragt, ob er diesbezüglich Pläne habe, antwortete er: "Null. Ich sehe bei allem die praktische Seite. Als ich 'Tatort'-Kommissar werden sollte, merkte ich bei der Pressekonferenz: Eigentlich war es das jetzt. Es geht nur um die Meldung. Da war mein Interesse zu Ende, und ich habe fairerweise gleich abgesagt."

Peymann musste auf Luftmatratze nächtigen

Auch gegenüber dem ARD-Literaturmagazin "Druckfrisch" äußerte sich Schmidt zu seinem Buch mit den Lieblingsspeisen von Thomas Bernhard: "Bei den drei Tagen, die ich da in Oberösterreich verbracht habe, sagten mir mindestens drei Kellner, wie unerträglich es ist, wenn die Deutschen Frittatensuppe sagen." Das Wort müsse nämlich "weich" ausgesprochen werden: "Wobei wir Schwaben am weichen T ja nah dran sind."

Schmidt verwies in "Druckfrisch" auch darauf, dass Peymann in der ersten Zeit ihres Kennenlernens bei Thomas Bernhard auf einer Luftmatratze nächtigen musste. Und so, wie dessen Hochleistungs-Küche nie benutzt worden sei, habe das auch für andere Ausstattungsgegenstände von Bernhard gegolten: "Da hängen zehn, fünfzehn Lodenmäntel und Schuhe für die Jagd."