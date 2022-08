Harald Jähners fulminantes neues Buch "Höhenrausch"

Die Weimarer Jahre seien eine "euphorische Zeit" gewesen, sagt Harald Jähner, der ehemalige Feuilleton-Chef der Berliner Zeitung, im Gespräch. Deshalb sei er auf den Titel "Höhenrausch" verfallen. Eine Metapher, die passt für das rasend schnelle, revolutionäre Zeit der 1920er Jahre, der die "Höllenfahrt" des Nationalsozialismus folgen sollte.

Aber bleiben wir in den "roaring twenties" und sehen wir uns einige frappante Parallelen zu unserer unmittelbaren Gegenwart an, die Jähner aufzeigt. Das Wort "Selbstermächtigung" taucht verschiedentlich in seinem Buch auf, was erinnert an das "Empowerment" unserer Tage. Auch die "Selbstoptimierung", die "Ichperfektionierung" hatte damals schon ihre erste große Blütezeit. Schließlich schreibt er: "Die Genderdebatten um LGBT+ sind keineswegs eine originäre Entwicklung des jungen 21. Jahrhunderts, sie hatten vielmehr vor hundert Jahren eine mächtige Ouvertüre."

Das Wort "queer" existierte zwar noch gar nicht im deutschen Sprachschatz, und doch beschleicht einen beim Lesen dieses Buches oft das Gefühl: Moment mal, das kommt mir alles sehr bekannt vor. Man wähnt sich nicht selten in der Jetztzeit. Seinerzeit, so Jähner im BR-Interview, wurden "Strukturen gelegt, in denen wir uns bis heute bewegen. Der Geschlechterzweifel, das Experimentieren mit der sexuellen Identität, das Ausmessen des weiten Feldes zwischen Mann und Frau, das sind alles originäre Themen der 20er Jahre".

Weimar und die unmittelbare Gegenwart

Die Nazis, die 1933 an die Macht kommen sollten, sprachen über Weimar verächtlich als "Systemzeit". Kampfbegriffe wie "Systempresse" und "Systempolitiker" kursierten. Heute schwadroniert die extreme Rechte, namentlich die AfD, von "Systemparteien" und "Systemmedien", und man fragt sich: Wiederholt sich die Geschichte doch?

Der 1953 geborene Jähner schlägt immer wieder den Bogen in die Jetztzeit, ob es die Mietpreisbremse ist und der damalige Wohnungsmarkt ist, der Vergleich von "Vater" Friedrich Ebert zu "Mutti" Angela Merkel oder ob er Ruth Landshoff-Yorcks Roman "Die Vielen und der Eine" von 1930 als "eines der ersten Beispiele deutscher Popliteratur" bezeichnet. Darüber hinaus ist sein Buch gespickt voll mit aufschlussreichen, sehr heutig anmutenden Fotos. Das damals aufkommende Massenmedium Fotografie illustriert, die abgelichteten Personen und ihr Habitus beweisen es: Die "Weimardeutschen" wirken fast wie unsere Zeitgenossen.

Man muss bei der Lektüre immer wieder an Helmut Lethens Klassiker "Verhaltenslehren der Kälte" denken, denn die Kälte charakterisiert für Jähner die 1920er Jahre: Die Republik ist vielen eine "kalte Heimat", es gibt die "kalte Militanz der Jungen", die uns aus vielen Dokumenten der damaligen Zeit entgegentritt, die "schnoddrige Kühle" im Tonfall, die er der beeindruckenden Fülle von Zeitzeugnissen entnimmt. Gleichzeitig gab es die heißen Feste.

Der sprichwörtliche "Tanz auf dem Vulkan" war ja in den damals öffnenden Vergnügungspalästen ein eben solches rauschhaftes Vergnügen, das Harald Jähner sehr anschaulich beschreibt mit seinen neu aufkommenden Tanzstilen: dem "wilden Geschüttel des Shimmy“" und des Charleston. Tänze, die die Jugend auch ohne Tanzschule und ohne Partner aufs Parkett legen konnte – ein Zeichen des enormen Individualisierungsschubs und der Emanzipation der Frauen. Die gingen nun auf einmal allein aus und konnten sich "Eintänzer" mieten.

Zeit der "Sexualdemokratie"

Es ist eine sehr legere Zeit, eine wilde, freizügige Zeit, Oskar Maria Graf prägt nicht umsonst das Wort "Sexualdemokratie". Das Tischtelefon wird damals erfunden, im Grunde einer Frühform der Dating-App Tinder, diente es doch einzig der Kontaktaufnahme, dem Kennenlernen Wildfremder und der Klärung, ob es matchen könnte. "Das war eine Datingmaschine, dieses Tischtelefon. Man signalisierte per aufleuchtendem Zeichen seine Bereitschaft, angerufen werden zu können, konnte sich erst mal mustern in Ruhe", erzählt Jähner im Gespräch: "Man konnte optisch abchecken, ob einem die Frau oder der Mann gefällt, dann wählte man die Nummer, parlierte erst mal auf Distanz und verabredete sich im Idealfall."

Allein, die sexuelle Befreiung der Weimarer Republik blieb nicht ohne Ambivalenzen: Jähner vergleicht die Swinger-Club-artigen Salon-Orgien, die der am Broadway in New York erfolgreiche deutsche Film- und Theatermagnat Karl Vollmoeller damals in Berlin abhielt, mit dem Hollywood-Fall, der MeToo ins Rollen brachte und fragt, "ob man sich Karl Vollmoellers Salon so abstoßend vorstellen muss wie den Missbrauchsbetrieb des Filmproduzenten Harvey Weinstein". Wo Exzess und Libertinage, da dräut auch die Gefahr der Grenzüberschreitung.

Tucholsky schrieb über "ein gespaltenes Land"

"Deutschland ist ein gespaltenes Land. Ein Teil von ihm sind wir", schreibt Kurt Tucholsky 1929. Auch ein sehr heutiger Satz. Man kann sich nicht mehr konstruktiv streiten, der deutsche Außenminister und vormalige Reichskanzler Gustav Stresemann prägt das treffende Wort "angegrobst werden". Man interessiert sich Ende der 20er Jahre nicht mehr wirklich für die Politik. Man informiert sich auch nicht mehr richtig, die Auflagen der seriösen Zeitungen sinken rapide, die Auflage des von Theodor Wolff geleiteten "Berliner Tageblatts" schrumpft damals von 160.000 (1919) auf gerade mal 25.000 Exemplare (1932).

Man ist genervt vom parlamentarischen "Gezänk" und "Hader", - Formulierungen, die Jähner an das heutige "Hickhack" denken lassen, "das Journalisten gerne gebrauchen, wenn der zähe Stoff nicht in neunzig Sekunden Sendezeit zu pressen ist". Schon damals leben alle in ihrer "engen Kommunikationsblasen" und lassen sich am liebsten ihre Weltsicht von Gleichgesinnten bestätigen. Wir sprechen heute von "Filterblasen". Und dann steht da der Satz: "Die Deutschen konnten einander nicht mehr hören." Sie konntenʼs damals nicht mehr und können’s heute ebenso wenig. Auch so ein Déja-vu.

Plessner plädierte vergeblich für eine neue Art des Umgangs

Die Fronten verhärteten sich Ende der Zwanziger immer mehr, die Positionen wurden immer unversöhnlicher, es kommt zu dem, was Jähner eine "Kommunikationskrise" nennt. In dem Zusammenhang macht er eine wunderbare Wiederausgrabung: Helmuth Plessners 1924 erschienenes Buch "Grenzen der Gemeinschaft". Das war in Zeiten des "sozialen Radikalismus" eine Theorie des Miteinanders, die der Philosoph und Soziologe Plessner da formulierte, ein Plädoyer für eine "Kultur der Verhaltenheit", für einen Umgang und Verkehr miteinander, der von Achtung und Respekt getragen ist.

Auch das mutet ungeheuer aktuell an, heute brüllt man einander ja auch am liebsten nieder oder unterstellt automatisch dem Gegenüber niederste Absichten. Im Gespräch mit dem BR betont Jähner: "Ich glaube, dass es ganz essentiell zur Überlebensfähigkeit der Demokratie gehört, dass man auch Menschen, die eine ganz andere, gegnerische Meinung vertreten, zunächst mal wohlwollend unterstellt, dass sie es auch gut meinen und nur die falschen Mittel wählen. Diese positive, wohlwollende Unterstellung nimmt auch bei uns leider immer mehr ab. Stattdessen stellen wir Leute, die anderer Meinung sind, unter Generalverdacht. Dieser Verdruss gegenüber anderen Haltungen, die nicht der eigenen entsprechen, der macht eine Demokratie auf Dauer kaputt. Man braucht schon eine gewisse Neugier und Empathie, um die Freiheit auszuhalten."

Dieses temporeich geschriebene, exzellente Buch über ein weit zurückliegendes Kapitel deutscher Geschichte lässt einen nachdenklich auf unsere Gegenwart schauen.