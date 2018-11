Harald Grills Balkanstreifzüge bei den Landshuter Literaturtagen

"Es gibt die Ferne nicht ohne die Nähe", ist Harald Grill überzeugt. "In dem Augenblick, da man keine Heimat hat, kann man auch die Fremde nicht erahnen." Der Schritt der Landshuter Literaturtage von der Heimat- zur Europa-Perspektive ist für den 67jährigen Schriftsteller daher nur konsequent.

Die Entdeckung der Langsamkeit

Grill nennt sich einen überzeugten Regionalisten. Er bewegt sich gern abseits der Metropolen und hat beim Reisen die Langsamkeit für sich entdeckt. Er nimmt sich unterwegs Zeit, um Menschen zu begegnen, so auch auf seiner dreimonatigen Balkan-Reise über Rumänien und Bulgarien bis in die Ukraine. In Rumänien faszinierte ihn dabei die Vielfalt der Bevölkerung: Ein Abbild von Europa!

Europa muss man erleben

"Hinter drei Sonnenaufgängen" (Lichtung Verlag) heißt Harald Grills Balkan-Buch – weil er sich schon bei der Anreise drei Tage Zeit ließ, statt nonstop in einem Tag von Bayern nach Rumänien durch zu brettern. Sein Plädoyer bei den Landshuter Literaturtagen unter dem Motto "Europa liest sich gut": noch besser als sich Europa zu erlesen, ist es: Europa zu erleben.

Harald Grill liest heute Abend um 20 Uhr im Landshuter Salzstadel. Die Landshuter Literaturtage dauern bis zum 25.November.