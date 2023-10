Happy Birthday, Grusel! "Der Exorzist" wird 50

Ein Film der Extreme - vor und hinter der Kamera

Gedreht hat das Ganze der Amerikaner William Friedkin. Mit rauen Krimis wie "French Connection" oder "Cruising" trieb der Oscar-Preisträger das "New Hollywood" voran. "Ich hatte damals große Lust, neue Bereiche zu erforschen und meine Sicht der Dinge darzustellen", so Friedkin 2007 im Interview mit kinokino. 1971 hatte Friedkin mit "French Connection" seinen Durchbruch und ersten Welterfolg - und wagte sich dann an William Peter Blattys Horrorroman.

"Alles dreht sich um das Rätsel von Vorherbestimmung und Glaube. 'Der Exorzist' handelt vom Geheimnis des Glaubens", so Friedkin in der neu erschienen Doku "Leap of Faith: Der Exorzist" von Alexandre O. Philippe. "Und das war gerade für Max von Sydow, der den exorzierenden Pater Merrin spielt, schwierig. Ich verlangte von ihm, in einer Szene, sich ganz und gar zu seinem Glauben an Gott zu bekennen. Es ist die Szene, in der Merrin kurz davor ist aufzugeben, vom Dämon zu Boden geworfen. Und von Sydow meinte, er könne das nicht spielen. Er glaube nicht an Gott. Der Dreh wurde spätestens hier für ihn zu einem Kraftakt."

Für die Schlussszene verpasste Friedkin einem seiner Darsteller kurz vor dem Dreh einen Kinnhaken, stieß den sichtlich verstörten Mann - einen echten Pfarrer - vor die Kamera und drehte die Szene, in der jener dem sterbenden Pater Damien Karras die Beichte abnimmt. Extreme vor und hinter der Kamera. Dazu Friedkin: "Aber das hat die Millionen, die ihn sahen, nicht gestört. Sie akzeptieren, was wir ihnen zeigen. Obwohl der Film gläubigen Menschen viel abverlangt."