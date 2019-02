Hanya Yanagihara über Missbrauch im Märchenwald

Es ist ein heikles Spiel, das Werk eines Autors verkehrt herum kennenzulernen: Hanya Yanagiharas "Ein wenig Leben" erschien 2016 bei Hanser Berlin. Ein fulminanter Roman, dem der New Yorker nachsagte, er könne seinen Leser verrückt machen, ihn verschlingen, von seinem Leben Besitz ergreifen. In der Tat erging es vielen Lesern so, als sie über fast 1.000 Seiten in das Leben von vier Freunden abtauchten: Perfekte New Yorker Hipster waren diese Männer, die alles erreichen konnten, und gerade deshalb in ihrer Freundschaft das einzig Bedeutende erkannten. Der Roman wurde zum weltweiten Bestseller, was ein Grund sein dürfte, warum Yanagiharas erster Roman nun in deutscher Übersetzung erscheint. Ihr Debütroman, veröffentlicht schon Ende 2013. Marie Schoeß hat "Das Volk der Bäume" gelesen – entschlossen, dem Titel wie dem ersten Roman einer Autorin zu begegnen. Ohne die bedrückende Frage, ob er denn genauso ergreifend und sprachlich ebenso bezaubernd ist wie der schon vertraute Nachfolger.

Nichts ist unmöglich an diesem Ort: Winzige Äffchen und riesige Faultiere bewohnen die Bäume. Den See belebt eine Schar Schildkröten, die einen menschlichen Gast freundlich begrüßt, statt vorsichtshalber aus dessen Blickfeld zu paddeln. Und auch die "Träumer" lassen einen wissen, dass auf dieser Insel das sonst Wahrscheinliche, das sonst Glaubwürdige keine Bedeutung hat: Die "Träumer" sind unwahrscheinlich alte Menschen. Sie sind dem Tod enthoben, körperlich auch ganz und gar unversehrt, aber das ewige Leben hatte man sich doch spritziger ausgemalt als diese geistig umnachteten Unsterblichen. In diese mystische Gegend verschlägt es ausgerechnet Norton Perina, einen US-amerikanischen Wissenschaftler, dem alles Literarische fremd ist. Seine Stärke, gleichzeitig die Eintrittskarte in den Märchenwald, ist besonders rational ausgeführte Laborarbeit:

Am Töten der Mäuse hatte ich ziemliche Freude. Es gab überraschend wenige Arten, es zu tun: Narkotisieren dauerte zu lange und war zu teuer; ertränken war unsauber und aufwendig. (Durch beide Methoden wäre außerdem wichtiges Gewebe beschädigt worden, das wir untersuchen mussten.) Es war Ulliver, von dem ich lernte, wie man sie tötete. Man packte eine Maus am Schwanz und wirbelte sie wie ein Lasso im Kreis herum, bis sie benommen war und ihr Kopf matt hin und her schwankte. Dann setzte man sie auf den Tisch, hielt den Kopf mit einer Hand hinter den Ohren fest und zog mit der anderen den Schwanz in die Höhe. Ein kleines Knick!, und der Hals war gebrochen.

Ein gnadenlos analysierender Wissenschaftler

"Ein kleines Knick!, und der Hals war gebrochen" – oder: Ein Satz, und sofort ist der Protagonist zum kalten Fisch mutiert, den sich der Leser lieber auf Distanz hält. Genau darum geht es in diesem Roman: Wie nah wagt sich ein Leser an diesen gnadenlos analysierenden Wissenschaftler? Wie viel Empathie hat er übrig für einen Mann, der die Wissenschaft revolutioniert, dem ethische Vorbehalte aber bloß Hindernisse der eigenen Produktivität sind? Ohne Zögern überführt Norton etwa Schildkröten aus dem Garten Eden in die USA, ebenso die ohnehin orientierungslosen Träumer und wenig später folgen auf Träumer und Schildkröten: Kinder. Denn in der Distanz zur Zivilisation findet der Mediziner nicht nur den Schlüssel zur Unsterblichkeit – das Fleisch der Schildkröten eben –, sondern er spürt auch, und das zum ersten Mal, die Wärme einer kindlichen Berührung.

Es war eine so sonderbare Geste, so unerhört vertraulich und erwachsen – mitleidig, weise, ja geradezu mütterlich –, dass ich plötzlich den Tränen nah war. In diesem Moment schien es mir, als schenkte er mir ein Mitgefühl, von dem ich gar nicht gewusst hatte, dass ich mich danach sehnte, aber als ich seine warme, trockene Handfläche an meiner Wange spürte […], fühlte ich die Traurigkeit und Einsamkeit der vergangenen Tage, der vergangenen vier Monate, der vergangenen 25 Jahre wie eine große, knochige Masse auf mir lasten.

Vorwurf des Kindesmissbrauchs

Diese Berührung löst alles weitere aus: Norton kehrt wiederholt auf die Insel zurück, forscht ohne Rücksicht auf mögliche Konsequenzen und adoptiert ein Kind nach dem anderen. Bis eines von ihnen schließlich Anklage erhebt und der gefeierte Wissenschaftler in Ungnade fällt. Kein Vorwurf isoliert so sehr, keiner macht die Lebensleistung so schnell vergessen wie der des Kindesmissbrauchs. Hanya Yanagihara rahmt diese Lebenserzählung geschickt: Der fiktive Herausgeber der Autobiografie ist Nortons einzig treuer Freund. Er informiert den Leser vorab über die Eckdaten des Lebens, die da wären: einst preisgekrönter Wissenschaftler, jetzt im Gefängnis schreibender Geächteter.