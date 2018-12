Hans Ulrich Gumbrecht über den "Weltgeist im Silicon Valley"

"Weltgeist im Silicon Valley" heißt das neue Buch des deutsch-amerikanischen Romanisten Hans Ulrich Gumbrecht, Untertitel: Leben und Denken im Zukunftsmodus. Von 1989 bis 2018 lehrte er als Albert Guérard Professor in Literatur an der Stanford University in Kalifornien – seine Seminare waren auch unter den Studenten der Ingenieurswissenschaften beliebt. Von den Begegnungen mit ihnen, ihrem Denken und ihrem Zugriff auf die geisteswissenschaftlichen Traditionen berichtet er in seinem Buch.

Marie Schoeß: In Europa blickt man mit einiger Sorge auf die technischen Visionen aus dem Silicon Valley, die den globalen Alltag in Zukunft prägen werden. Und in dieser Stimmung der Verunsicherung schreiben Sie an ein europäisches Publikum: „Vielleicht wird bald schon Künstliche Intelligenz alle Menschheitsprobleme lösen – entweder in freundlicher Unterstützung des Homo sapiens sapiens oder, radikal und einfacher, durch seine Abschaffung.“ Wie muss man Sie sich beim Schreiben solche Zeilen vorstellen? Schmunzelnd über die europäischen Intellektuellen, die die Unbekümmertheit eines solchen Satzes doch irritieren dürfte?

Hans Ulrich Gumbrecht: Ich provoziere gerne, weil ich glaube, das ist die Berufung der Intellektuellen, Schmunzeln ist weniger mein Fall. Eher treibt mich eine gewisse Frustration darüber, dass es in Europa – und vor allem in Deutschland – diese eigentümliche vorwegnehmende Schadenfreude gibt, die immer wieder möchte, dass das „amerikanische Zeitalter“ bald sein Ende erreicht. Dazu kommt eine Konzentration auf Donald Trump, den ich als amerikanischer Bürger mindestens ebenso abstoßend finde wie die meisten Europäer. Nur: Zugleich ist dieses Land, und zwar vor allem hier in Silicon Valley an der Westküste, von einer aufregenden Produktivität. Wenn Sie also eine gewisse Gegen-Schadenfreude oder eine gewisse Lust an der Provokation auf meiner Seite spüren, so hat das damit zu tun.

Diese Produktivität ist Thema Ihres neuen Buches. Ihr Befund: Der Geist unserer Gegenwart ist aus Europa nach Kalifornien, ins Silicon Valley, gezogen ist, und damit hat sich auch ein anderer Stil des Denkens durchgesetzt. Wie greifen und begreifen Sie diesen Geist der Gegenwart?

Ich beziehe mich hier auf Hegel. Er war ja erstaunlicherweise besessen von der Frage, wo sich der Weltgeist in jeder Gegenwart befindet, wo sich die größte Intensität des Denkens im komplexen Sinn ereignet. Darauf hat er selbst die bescheidene Antwort gegeben, dies sei im frühen 19. Jahrhundert in Berlin der Fall – und zwar vorzüglich an seinem Lehrstuhl. In einer ähnlichen Bewegung habe ich nun den Eindruck, dass ein Denken, welches sich in meiner räumlichen und institutionellen Nähe vollzieht – ich meine die Stanford University und jene Umwelt, die aus ihr hervorgegangen ist –, dass diese Art des Denkens heute die größte Wirkung hat, eine Wirkung, von der ich annehme, dass man sie eines Tages vor allem mit dem frühen 21. Jahrhundert assoziieren wird.

Diese Art des Denkens ist neu: weg von der Wirklichkeitsbeschreibung, hin zur Schaffung einer neuen Wirklichkeit. Weg von der einfachen Beobachtung, Analyse, hin zur Umgestaltung der vertrauten Welt. Träger dieses neuen Denkens sind Ingenieure und Programmierer, die Köpfe der Tech-Industrie also. Was ist mit den anderen Denkern, die die Zukunft ebenso prägen werden: Geisteswissenschaftler, Naturwissenschaftler?

Vielleicht beginne ich meine Antwort mit der Bemerkung, dass man in Stanford heute sehr oft von den „classical sciences“ redet, von den „klassischen Naturwissenschaften.“ Die Studentenzahlen in den klassischen Naturwissenschaften (als Schwerpunkt des College-Curriculums) gehen zurück, ganz ähnlich wie auch in den Geisteswissenschaften. Damit will ich nicht sagen, dass wir an einem „Ende der Naturwissenschaften“ angekommen seien, aber man hat an der Universität ein deutliches Gefühl, dass die Geisteswissenschaften und die Naturwissenschaften mit ihrem Haupt-Interesse an einer Analyse der Welt heute konvergieren, während der Furor des Produzierens, der Wille, immer den nächsten Schritt zu erreichen, die Ingenieurswissenschaften prägt.

Schauen Sie auf die Leute, die Künstliche Intelligenz produzieren (die „Programmierer,“ wie man in Deutschland sagt). Natürlich haben die in ihrem Alltagsleben je eigene, praktisch funktionierende Weltbeschreibungen. Aber beim Produzieren der Künstlichen Intelligenz (beim „Code-Schreiben,“ wie sie es selbst nennen) geht es nicht um Beschreibungen. Es geht vor allem darum, den nächsten Schritt zu vollziehen, der den übernächsten Schritt ermöglicht. Diese junge Leute sind vor allem fasziniert – ich zitiere ganz bewusst Heidegger – von einer Selbst-Entbergung des Seins, von dem Potenzial einer Intelligenz, die der menschlichen vielleicht überlegen ist – und am Ende ihres Programmier-Wegs liegen könnte. Einschließlich aller Risiken, also etwa auch dem Risiko, dass diese neue Intelligenz beschließt, die Menschheit auszulöschen. In diesem – gefährlichen, aber für mich auch heroischen – Sinn behaupte ich, dass diese neuen Intellektuellen an der Analyse der Welt, am Verstehen der Welt und letztlich auch an der Erschaffung einer besseren Welt – wenn überhaupt – nur marginal interessiert sind. Dies ist jedenfalls mein Eindruck aus Gesprächen mit ihnen.