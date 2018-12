Wie Hans Söllner dem Grandhotel Cosmopolis aus der Klemme hilft

Ein bisschen nervös ist Abdou Sarr schon, denn gleich wird er mit der bayerischen Liedermacherlegende Hans Söllner auf der Bühne stehen. Abdou lebt als Flüchtling in jener Flüchtlingsunterkunft, die direkt verbunden ist mit dem Grandhotel Cosmopolis. Als gesellschaftliches Experiment wurde das Haus vor fünf Jahren gegründet, heute ist es Hotel, Heimat der Augsburger Kreativszene – und Begegnungsstätte. Eine gelebte Utopie. Aber jetzt ist das Projekt gefährdet: Es fehlt Geld.

Stef Maldener vom Grandhotel Cosmopolis erzählt, dass Hans Söllner, als er vom Problem des Grandhotels gehört habe, sofort die Idee gekommen sei, ein Benefizkonzert zu veranstalten. Die Leute vom Grandhotel seien begeistert gewesen, das sei doch "absolut der Hammer!" Am 12. Dezember war es schließlich soweit, Hans Söllner steht in Augsburg auf der Bühne des Spectrum-Clubs. Alle Einnahmen des komplett ausverkauften Konzertes gehen direkt an das Grandhotel Cosmopolis.

"Ich glaube einfach", sagt Hans Söllner, "dass das eine Bereicherung für jede Stadt ist, dass es solche Orte gibt, wo sich die Menschheit trifft – verschiedene Nationen, verschiedene Hautfarben – und ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, dass nicht nur der Bund oder die Länder, sondern auch die Bevölkerung mithilft, so etwas zu erhalten". Am Ende sitzen Abdou und Dabless mit auf der Bühne. Und so ist dieses Konzert eine große Geste, ein Bekenntnis zum Konzept des Cosmopolis und zum offenen gesellschaftlichen Umgang.