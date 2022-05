Satiriker und Liedermacher Hans Scheibner ist gestorben

"In den Himmel will ich nicht!", überschrieb Hans Scheibner seine Autobiografie, die er zu seinem 80. Geburtstag vorgelegt hatte. Lebhaft erzählt der Sohn eines kleinen Hamburger Speditionsunternehmers, wie es dazu kam, dass er nach einer Verlagslehre und Schritten als Theaterschauspieler jahrzehntelang als Satiriker, Kabarettist und Liedermacher bundesweit Erfolge feierte. Und dabei auch immer wieder politisch aneckte. Nun ist Hans Scheibner, wie seine Familie am Mittwochabend in Hamburg mitteilte, am Montag im Alter von 85 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit gestorben.

Der Erfolg des Hans Scheibner

Mit Songs wie "Ich mag so gern am Fließband stehn", seiner Sendereihe "scheibnerweise" (ab 1979 im Ersten) oder auch den NDR-Politsatiren "Walther und Willy" (2001-2006) hatte Scheibner bundesweit Erfolge gefeiert. Seine wohl größte Zeit erlebte der Sohn eines kleinen Speditionsunternehmers jedoch in der legendären "Hamburger Szene" der 1970er Jahre. So ermöglichte sein Text zu "Schmittchen Schleicher" dem Sänger Nico Haak 1976 einen viel gesummten Top-Ten-Hit.