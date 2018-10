Wie Hans-Peter Feldmann Nippes zur Konzeptkunst macht

Wer sagt, dass Dinge und Gegenstände stumm sind? Kein Sammler und vermutlich auch kein Künstler wie Hans-Peter Feldmann. Er ist Fotograf, Bildumwandler, Neu-Zusammen-Denker, Sachenfinder, Collageur. Ein international ausgezeichneter Konzeptkünstler. 1941 in Düsseldorf geboren, offenbar mit rheinländischem Witz ausgestattet und mit einer wunderbaren Frechheit begabt. Und er ist Ladenbesitzer – oder jetzt eben nicht mehr: Sein Laden, ein Sammelsurium von Alltagsdingen, Nippes, Liebhaber-Stücken, ist soeben von der Sammlung des Münchner Lenbachhaus erworben worden: "Laden 1975–2015". Barbara Knopf hat mit Hans-Peter Feldmann gesprochen.

Barbara Knopf: Herr Feldmann, wenn Sie Ihren Laden kurz beschreiben müssten, wo würden Sie anfangen?

Hans-Peter Feldmann: Das war ein Laden mit Sachen, die vor allen Dingen erstmal mir gefallen haben. Nicht solchen, die am besten verkäuflich sind, auch davon welche, aber erstmal Sachen, die mir gefallen haben und schräg genug waren, um da reinpassen zu können. Und es gab anscheinend genug Leute in Düsseldorf, die auch so schräg denken wie ich und da gekauft haben.

Es war ja alles drin in Ihrem Laden, was so ein Trödel- oder Antiquitätengeschäft auch hat und was Sammlerherzen hüpfen lässt, zum Beispiel Kuckucksuhren oder mild blau gewandete Queen-Figuren, die winken konnten, Bierseidel, Telefonzellen, Fingerhüte, Lavalampen aus den 70er-Jahren. Nun kommt Ihr Laden ins Museum. Was hat er da eigentlich zu suchen?

Ja, weil die Sachen doch so schräg sind, wie gesagt, und auch so außergewöhnlich, dass sie nach vielen Jahren im Museum eine Zeitkapsel darstellen. In 100 Jahren sind die Sachen etwas vollkommen Fremdes, was kaum noch jemand verstehen wird, der es nicht im Zusammenhang sieht. Und ich glaube, die waren schon so außergewöhnlich, dass sie museumsreif sind. Was sucht Picasso im Museum? Ich meine, das sind auch nur Bilder, Gemälde halt, schöne Gemälde, tolle Gemälde, aber mehr auch nicht.

Also im Grunde genommen geht es um die Kunst der Betrachtung und welche Bedeutung wir den Gegenständen geben?

Ja, darauf kommt es genau an. Was ich erlebe, wenn ich die Sachen anschaue und halte. Da passiert schon einiges, wenn man die Sachen sieht, auch in ihrer Fremdheit.

Aber die Fremdheit registriert man nur, wenn man einen besonderen Blick hat, oder? Normalerweise haben wir ja sofort eine Bedeutung für einen Gegenstand, wenn ich jetzt so eine Kuckucksuhr habe, dann ist es eben eine Kuckucksuhr. Aber Sie gehen mit einem Denken dran: eine Kuckucksuhr ist nicht gleich eine Kuckucksuhr, oder?

Nicht unbedingt. Zum Beispiel haben wir Weihnachten Osterhasen ausgestellt, für manche schon ein Riesen-Lacherfolg – und die kauften die auch.