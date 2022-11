Hans Magnus Enzensberger ist tot

Vor Jahren, beim Besuch in seiner Arbeitswohnung in der Schwabinger Werneckstraße am Englischen Garten, witzelte er, man solle es beim Thema Tod mit Gottfried Benn halten: "Am schlimmsten: / nicht im Sommer sterben, / wenn alles hell ist / und die Erde für Spaten leicht."

Irgendwo liege noch ein Brief von Gottfried Benn, den er ihm, dem angehenden Rundfunkredakteur Hans Magnus Enzensberger, mal geschrieben habe. Allerdings, so notierte er später über besagten Benn-Brief in seinem Band "Überlebenskünstler" (2018): "Es lohnt sich nicht, ihn herauszusuchen, denn er enthielt nur eine höfliche Absage und keine flotten Sprüche, mit denen er maskierte, wie schwer ihm der Preis zusetzte, der für sein Überleben und seinen späten Triumph fällig wurde. Bei aller Liebe tut, wer ihm, wie ich, viel zu verdanken hat, gut daran, sich beizeiten aus seinem Bannkreis zu befreien."

Ein Wiedergänger Diderots und "Relikt aus dem 20. Jahrhundert"

Der Bannkreis und die Strahlkraft des nun verstorbenen Dichters, Essayisten, Übersetzers, Verlegers und Intellektuellen Hans Magnus Enzensberger können gar nicht groß genug gedacht werden. HME, wie sich sein Name schon bald nach seinem Betreten der literarischen Bühne Ende der 1950er-Jahre ehrfurchtgebietend abkürzte, war über ein gutes halbes Jahrhundert hinweg die bestimmende, ja maßgebende und weltweit geachtete intellektuelle Instanz der Bundesrepublik. "Der alten Bundesrepublik", wie er an seinem 90. Geburtstag schelmisch grinsend sagte. "Geboren 1929 – das heißt, ein Relikt aus dem zwanzigsten Jahrhundert", so beschrieb er sich in seinem scrap-book "Fallobst" 2019. Von Mal zu Mal koboldhafter kam er einem vor, wenn man ihn traf – diesen von Rainald Goetz in "Irre" so genannten "brillantesten BrillantSepp Deutschlands", der "lebenslang ... vornedran" gewesen sei.

Einzigartiges Gespür für gesellschaftliche Veränderungen

Das war Enzensberger in der Tat immer. Sein einzigartiges Gespür, seine Witterung für globale gesellschaftliche Veränderungen ließ ihn 1958 bereits eine Theorie des Massentourismus formulieren. 1992 schon befasste sich Enzensberger weit vor allen anderen mit den Folgen der Migration auf die westliche Gesellschaft in "Die Große Wanderung".

Als Wiedergänger (und Übersetzer) des französischen Aufklärers und Encyclopédie-Herausgebers Denis Diderot – sein "Lar", sein Hausgott, von dem er einige Erstausgaben besaß und in denen er noch im hohen Alter las – war er ein überbordend neugieriger Mensch. "Was ist ein Intellektueller und was muss, soll, darf, kann er?", so fragte er 1984 rhetorisch in einem BR-Radio-Essay über Diderot als idealtypische Erscheinung. Für Hans Magnus Enzensberger war klar: Er kann, darf, soll, muss alles. Den Intellektuellen verstand er stets als Omnivor, als Allesfresser – so wie auch Enzensbergers bevorzugte Gattung: die Lyrik.

Die Dichtung ist ein "Allesfresser"

Die Dichtkunst stand im Zentrum dieses Lebens: "Es gibt ja Spezialisten in der Poesie: den Gesellschaftskritiker, den Naturdichter, den Liebesdichter usw., das sind ja alles Spezialisten", erzählte er mal. "Ich halte mich nicht daran, denn ich finde die Poesie ist ein Allesfresser. Sie kann von allem Möglichen handeln, z.B. von naturwissenschaftliche Fragen oder einem Verbrechen, auch von Kleinigkeiten, einem Affekt, einer Wut – alles ist möglich." So schuf Enzensberger, der sich einst selbst im Gedicht "Der fliegende Robert" porträtiert hatte, zum Beispiel 2003 mit seinen 99 Mediationen "Die Geschichte der Wolken" einen Lyrik-Bestseller.

Allein die Titel der darin versammelten Gedichte mögen Interessenreichtum und Ironie Enzensbergers illustrieren: "Kleine Nachtmusik auf der Hoteltoilette" etwa, "Motivationsforschung" oder: "Endgültiges zur Frage der Gewissheit". Immer geht es ihm, wie eines der Gedichte heißt, um "Überraschungen" und stimmte auch sein "erdfarbenes Liedchen" auf die Kartoffel an. Selbst einem langsam verschwindenden Stück Seife widmete er als Sinnbild aller Vergänglichkeit im Band "Blauwärts" (2013) ein unvergessliches leichtfüßiges Loblied: "Die Seife. Wie stolz sie war, / wie üppig / sie anfangs geduftet hat / durch wie viele Hände sie gegangen ist, / wie entsagungsvoll sie gedient hat. / Und immer von neuem war da der Dreck. / Unbefleckt ist sie geblieben. / Klaglos hat sie sich selber verzehrt, / so ist sie immer kleiner und kleiner geworden / unmerklich / dünn beinahe durchsichtig / bis sie eines Morgens vollkommen / verschwunden war."

Ein Autor von riesiger geistiger Beweglichkeit

Kein anderer Autor hat mit solcher geistigen Beweglichkeit die Zeitläufte kommentierend begleitet wie Hans Magnus Enzensberger – nicht umsonst hieß einer seiner Essaybände "Zickzack". Lagerdenken war ihm fremd. Programmatisch diese Zeilen, die er 1963 bei der "Gruppe 47" las: "Immer ein anderer / als ich / das bin ich." Enzensberger sagte gern, er sei kein Baum, der gezwungen sei, Wurzeln zu schlagen und an ein und derselben Position zu verharren. Diese Mobilität pries er auch an Denis Diderot: "Die Existenzform, die Diderot für sich entdeckt hatte, verlangte und ermöglichte eine unerhörte geistige und soziale Beweglichkeit. Er war für alles zuständig und mischte sich in alles ein." So auch Enzensberger, von früh auf. In seinem autobiografischen Bericht "Tumult", den er trotz seiner großen Abneigung "Veteranengeschichten" gegenüber 2014 vorgelegte, blickte er zurück auf die politisch turbulenten 1960er-Jahre.