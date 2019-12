So erotisch aufgeladen ist das Werk von Hans Baldung Grien

Was für ein Leben! Der 1484 im Schwäbischen geborene Hans Baldung arbeitete in Albrecht Dürers Werkstatt in Nürnberg, war Meister in Freiburg, wo er den Hochaltar für das Münster gestaltete (übrigens zeitgleich mit Grünewalds Isenheimer Altar), schließlich betuchter Bürger in Straßburg, wo er seine wichtigsten Werke schuf.

Und die sind eben nicht nur dem Zeitgeist verpflichtet: Baldung, der wegen seiner grünen Kleidung "Grien" genannt wurde, malte religiöse Themen in zum Teil expressiv verzerrter Form, zum Beispiel seine Kreuzigungen mit gewundenen Leibern vor nachtschwarzem Himmel. Als die Reformation Straßburg erreichte, hatte er aber auch weltliche Themen in petto, fertigte Portraits wichtiger Patrizier, die "Sieben Lebensalter der Frau" und mythologische Themen.

Vor allem aber konnte man sich selbst bei seiner sakralen Malerei nie sicher sein, dass darin nicht auch die Aufforderung zum Ungehorsam versteckt war. Seine Hexendarstellungen sind einerseits und offiziell als Warnung vor dem Bösen, Verworfenen, sexuell Schrankenlosen gemeint. Gleichzeitig sind sie natürlich erotisch erregend und fordern fast explizit dazu auf, einmal über die Stränge zu schlagen.

Der "Helmut Newton des 16. Jahrhunderts"

Wer jedenfalls heute seine "Zwei Hexen" aus dem Jahr 1523 anschaut, der sieht zwei attraktive, sich verführerisch räkelnde Frauenkörper, wie sie als Pin-Ups im Fahrerhaus eines jeden Lastwagenfahrers hängen könnten. Anders gesagt: Hans Baldung Grien ist, mit bestimmten Bildern, der Helmut Newton des 16. Jahrhunderts. Andererseits bewegt er sich absolut im Rahmen des mythologisch oder religiös Vorgegebenen, und zwar künstlerisch mit höchster Meisterschaft, meint Kunsthallen-Direktorin Pia Müller-Tamm: "Bei Baldung ist es nie so einfach. Wir haben es nicht mit einem Entweder-Oder zu tun. Sondern mit in gewisser Weise mehrfach codierten Bildern: Bilder, die heilig und unheilig in einem sein können. Man schaue sich nur die Madonna mit den Papageien an, das ist eine heilige Darstellung, die gleichzeitig doch eine sehr sehr sinnlich-erotische Gegenwart hat."

Die kalkbleiche, also reine Madonna von 1533, an deren rechter Brust das Christuskind sehr explizit lutscht, ist als Maria Lactans durchaus erotisch aufgeladen – zumal ein Papagei, Symbol des Unkeuschen, ihr in den Hals zu beißen scheint.