Diese Ausstellung zeigt, wer Hannibal eigentlich war

Der Teller zeigt in seiner Mitte zwei Elefanten: Einen großen Elefanten, auf dem sich eine Art Wehrturm befindet, und einen kleinen Elefanten, der den Schwanz des großen Tieres mit seinem winzigen Rüssel festhält. Ein anrührender Aspekt der eigentlich martialischen Darstellung. Der Teller aus dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert ist eine Anspielung auf einen antiken Superhelden, meint Giovanni Brizzi, Hannibal-Experte und Kurator der Ausstellung in Piacenza: "Die historische Realität dieser Person ist wirklich einzigartig. Hannibal galt zu seinen Lebzeiten bei den Römern als blutrünstiger Menschenfresser, der Angst machte. In Wirklichkeit aber war er ein genialer Stratege."

Mythos und historische Realität

Die Ausstellung in Piacenza ist die erste ihrer Art, die der historischen Realität und dem Mythos Hannibals auf die Spur kommen will. Mit Ausstellungssektionen, die sich nicht nur auf antike Fundstücke aus der Zeit des Helden aus Karthago beschränken, sondern die auch zeigen, wie Hannibal seit der Spätantike und bis heute rezipiert wird. So stellt Brizzi neben antiken Hannibal-Büsten und anderen archäologischen Fundstücken aus Karthago und Rom auch spätmittelalterliche Hannibal-Darstellungen aus Frankreich, Italien und Spanien aus sowie japanische Comicfiguren, die einen hypertechnologischen Feldzug zeigen, in dem Roboterelefanten gen Rom ziehen.

Die Hannibalschau stellt den ältesten Sohn des karthagischen Generals Hamilkar Barkas, der sich im ersten Punischen Krieg gegen Rom behaupten konnte, unter verschiedenen Gesichtspunkten dar. Zunächst als Kriegsherr, der mit circa 60.000 Soldaten und 37 Kriegselefanten, die auf seine römischen Zeitgenossen erschreckend wirkten, die Alpen überschritt und erfolglos versucht hatte, Rom in die Knie zu zwingen. In verschiedenen Schlachten fügte er den Römern empfindliche Niederlagen zu, wurde aber in der berühmten Schlacht von Zama 202 v. Chr. selbst entscheidend geschlagen. Die Ausstellung erklärt, dass die Römer von Hannibals Kriegsführung lernten, die für ihre Zeit revolutionär war. So befehligte der Karthager nicht einfach ein Heer, sondern voneinander unabhängige Kampfeinheiten, die ganz bestimmte Aufgaben erfüllten, um seine Gegner, selbst die erfahrenen Römer, in die Zange zu nehmen.

Reformer und Politiker

Neben diesen kriegerischen Aspekten präsentiert Kurator Brizzi Hannibal als ausgezeichneten Reformer und Politiker. Eine Seite, so der Hannibal-Experte, die viel zu wenig bekannt ist: "Hannibal verlässt sich nicht mehr auf seine innenpolitischen Alliierten, die aristokratischen Familien Karthagos, sondern versucht den Staat, wie später ein Julius Cäsar, komplett zu reformieren. Und damit legte er sich mit den traditionellen Eliten an."

Seine wirtschaftspolitischen Reformen führten dazu, dass das vom zweiten punischen Krieg geschwächte Karthago in erstaunlich kurzer Zeit wieder eine neue Blüte erlebte. Er reformierte den bis dato vom Adel dominierten obersten Gerichtshof, dessen Mitglieder fortan nicht mehr auf Lebenszeit, sondern nur noch für ein Jahr gewählt wurden. Dass er auch entschieden gegen die Korruption vorging, brachte ihm neben den Adligen weitere Feinde ein. Obwohl Hannibal 195 v. Chr. aus Karthago vertrieben wurde – seine Gegner hatten die Oberhand gewonnen – blieben die von ihm eingeführten Reformen bestehen. Denn auch die Adligen hatten erkannt, dass der ehemalige General ein Händchen für Innenpolitik und Wirtschaft hatte.

Selbstmord mit Gift

Hannibal diente nach seiner Vertreibung als General bei den Seleukiden und Armeniern und schließlich im kleinasiatischen Königreich Bithynien. Als dessen König von Rom aufgefordert wurde, den immer noch verhassten Hannibal auszuliefern, soll dieser sich 183 v. Chr. mit Gift ermordet haben. Das Ende des Helden wird in der Hannibal-Ausstellung dramatisch inszeniert: mit Ausschnitten aus verschiedenen Filmen auf wandgroßen Leinwänden. Eben weil sich sein Tod, so der Kurator, im Mythos verliert, darf man sich bei der Darstellung seines Endes ein wenig Show erlauben.

