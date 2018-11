Das sagt Hannah Arendt zu Flüchtlingen und Nationalismus

Es gibt sie noch: Überraschungserfolge auf dem deutschen Buchmarkt. Einer war der im Februar erschienene Aufsatz "Die Freiheit, frei zu sein". Die Autorin: Hannah Arendt. Eine weitere Überraschung: Ein Gespräch Arendts mit Günter Gaus auf Youtube zählt eine halbe Millionen Klicks. Beides belegt eindrucksvoll, dass Hannah Arendt die Denkerin der Stunde ist. Ihre Themen haben nicht an Aktualität verloren: Wie stehen wir zu Flüchtlingen? Wie sollte ein Nationalstaat in einer globalisierten Welt aussehen? Wie lässt sich gesellschaftlicher Wandel realisieren?

Schon zu Lebzeiten war Hannah Arendt eine begehrte Gesprächspartnerin. Auch das Nachtstudio im BR sendete mehrere Vorträge jener Frau, die sich ausdrücklich nicht Philosophin nennen ließ, die Philosophie aber trotzdem in wichtigen Fragen voranbrachte.

Wenn eine Welt zusammenbricht

Immer wieder beschäftigte sie etwa die Flüchtlingsfrage: "Wir haben unsere Sprache verloren und mit ihr die Natürlichkeit unserer Reaktionen, die Einfachheit unserer Gebärden und den ungezwungenen Ausdruck unserer Gefühle. Unsere Identität wechselt so häufig, dass keiner herausfinden kann, wer wir eigentlich sind [...] und das bedeutet den Zusammenbruch unserer privaten Welt", schrieb Hannah Arendt 1943 in ihrem Artikel "We Refugees" (2016 auf Deutsch erschienen) über die eigenen Erfahrungen als Exilantin. Sie war 1933 aus Deutschland geflohen und konnte erst nach zahlreichen Zwischenstationen 1941 in die USA einreisen.

Hannah Arendt hat sich keiner der großen philosophischen Richtungen angeschlossen, früh schon löste sie sich von ihrem Lehrer Martin Heidegger. Ihre Analysen der politischen Systeme zeichnen sich durch große Klarheit aus – und sie nahm kein Blatt vor den Mund, wenn sie Fehlentwicklungen erkannte: "Die für den Nationalstaat typische Fremdenfeindlichkeit ist unter heutigen Verkehrs- und Bevölkerungsbedingungen so provinziell, dass eine bewusst national orientierte Kultur sehr schnell auf den Stand der Folklore und der Heimatkunst herabsinken dürfte. Wirkliche Demokratie aber […] kann es nur geben, wo die Machtzentralisierung des Nationalstaats gebrochen ist und an ihre Stelle die dem föderativen System eigene Diffusion der Macht in viele Machtzentren gesichert ist."

Klingt wie 2018, ist aber 1963, aus Arendts Text "Nationalstaat und Demokratie", den sie damals als Einleitung zu einer Diskussion im WDR geschrieben hat.

Den Begriff Revolution rehabilitieren – Hannah Arendt mit Carlo Schmid im Nachtstudio:

Arendt war auch eine Verfechterin des Rechts auf Wandel: Ein Weg, die Herrschaft weniger über viele zu beenden, war die Revolution. Über die Unterschiede zwischen der französischen und der amerikanischen Revolution diskutierte sie 1966 mit dem Staatsrechtler Carlo Schmid. Eine der Sternstunden in der 70-jährigen Geschichte des BR Nachtstudios: ein Gedanken- und Schlagabtausch, eine Möglichkeit, zwei Menschen beim Denken zuzuhören, die sich nichts schenken, sondern möglichst klar ihre Gedanken darlegen wollen. Das Gesspräch gibt es auch als Podcast.