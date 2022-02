Hanna Schygulla: "Fassbinder hatte was Asiatisches"

Überraschende Äußerungen der früheren Fassbinder-Muse Hanna Schygulla (78). Im Gespräch mit der "Berliner Zeitung" gestand sie, dass sie ihre Rolle als attraktives Fotomodell Karin Thimm im Erfolgsfilm "Die bitteren Tränen der Petra von Kant" (1972) schrecklich fand. Sie habe sich mit dem Charakter seinerzeit "nicht identifiziert", so die Schauspielerin, und dem legendären Regisseur gesagt: "Lass mich in Zukunft aus solchen Rollen heraus." Dass der Film, in dem es um eine unglückliche Liebe zwischen zwei Frauen geht, dann doch sein Publikum fand, habe ihr "natürlich zu denken gegeben". Es sei im Kern um die tragische Verwechslung zwischen Liebe und Besitzanspruch gegangen. "Ich hab mich innerlich gegen den Film gewehrt. Vielleicht auch, weil das die Tragik im Leben von Fassbinder war, die so früh zur Selbstzerstörung geführt hat", so Schygulla.

"Fassbinder war ein Umgraber"

Rainer Werner Fassbinder habe auch nie glauben können, "dass man ihn seinetwegen mag": "Er hat immer geglaubt, alle wollen ihn nur ausnutzen. Und wenn man einen Menschen mit argwöhnischen Augen betrachtet, dann kann er sich nicht mehr von der unschuldigen Seite zeigen." Durch seinen frühen Tod mit nur 37 Jahren habe der Regisseur nie das "Bild eines alten Mannes abgegeben": "Er war eher so ein müder gewordener Tatarenfürst. Er hatte ein bisschen was Asiatisches. Und er hat immer weiter ausprobiert. Er hat schon Rezepte für gewisse Filme herausgefunden, aber er war nie festzulegen." Letztlich sei Fassbinder ein "Umgraber" gewesen, der das Unterste nach oben kehrte.

Anlass für das Schygulla-Interview war die Eröffnung der Berlinale, wo der französische Regisseur François Ozon (54) zur Eröffnung ein Remake der "Bitteren Tränen der Petra von Kant" präsentiert. In dieser Version unter dem Titel "Peter von Kant" spielt Hanna Schygulla die altersgemäße Rolle der Mutter des Titelhelden, der von Denis Ménochet dargestellt wird.

Demnächst dreht sie mit Jung-Regisseur

Hauptrollen würden ihr inzwischen zwar kaum noch angeboten, so Schygulla, sie plane jedoch, demnächst mit dem syrischen Regisseur Ameer Fakher Eldin (30) zu drehen: "Wenn man jung ist, fühlt man sich mehr zu den Rebellen hingezogen als zu den bleibenden Werten. Wobei manche Rebellen ja auch zu bleibenden Werten geworden sind. Aber unter den Filmemachern gibt es immer wieder welche, die sich von Fassbinder inspirieren lassen."