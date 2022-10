Handwerk und Medizin – neue Ausstellung in Nürnberg

Schmuckstücke finden ihren Weg ins Museum

Viele der ausgestellten Stücke wurden dem Germanischen Nationalmuseum bereits vor mehr als hundert Jahren überlassen. Zum Beispiel übergaben Zünfte, wenn sie sich mit der beginnenden Industrialisierung auflösten, oft Meisterstücke an das Museum. Pokale aus edlem Metall zeugen von dem hohen Ansehen und gesellschaftlichen Rang den Handwerker und ihre Zünfte damals hatten. Eines der Schmuckstücke, die nun zu sehen sind, ist der kostbare Becher der Schneiderhandwerker aus dem Jahr 1586, dessen Form einem Fingerhut nachempfunden ist.

Fortschritte in der Medizin und dem Handwerk

Oft gingen Innovationen in der Medizin vom Handwerk aus. So auch bei der Erfindung der Brille. 1535 wurde in Nürnberg die erste Brillenmacherzunft gegründet. Die Ausstellung zeigt die Entwicklung von den ersten Modellen, den sogenannten Nasenzwickern, bis hin zu solchen mit Bügeln für die Ohren, wie wir sie heute kennen. Die Ausstellung will diese stetigen Weiterentwicklungen im Handwerk und in der Medizin aufzeigen und damit auch einen Bogen in die Gegenwart schlagen. Denn die Frage, ob heutzutage das Herstellen von Brillen oder einer maßgefertigten Prothese im 3D-Drucker eine medizinische oder eine handwerkliche Fähigkeit ist, lässt sich kaum beantworten. Was über die Jahrhunderte jedenfalls in beiden Bereichen geleichgeblieben ist, ist die Lust auf Innovationen.