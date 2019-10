Handke rastet aus: "Stellt mir nicht solche Fragen!"

Peter Handke zeigt sich dünnhäutig: Bei einem seit längerem geplanten Besuch in seiner Kärtner Heimatgemeinde Giffen in der Nähe von Klagenfurt, reagierte er am Dienstagabend sehr aufgebracht auf Kritiker, die seine serbenfreundliche Haltung zum Thema machen. Aktuellen Anlass dafür gab es: Saša Stanišić, der diesjährige Träger des Deutschen Buchpreises und ein gebürtiger Bosnier, hatte dem Nobelpreisträger in seiner Dankesrede zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse vorgeworfen, dieser habe sich eine Wirklichkeit zurechtgelegt, die "nur noch aus Lüge" bestehe. Nach Stanišićs Auffassung leugnet Handke Kriegsverbrechen.

"Keiner hat irgendwas von mir gelesen"

Beim Gespräch mit Journalisten in Giffen rastete der in Paris lebende Nobelpreisträger schließlich aus und sagte nach den Aufzeichnungen des Ö1-Morgenjournals wörtlich: "Ich stehe vor meinem Gartentor und da sind fünfzig Journalisten - und alle fragen nur wie Sie und von keinem Menschen, der zu mir kommt, höre ich, dass er sagt, dass er irgendetwas von mir gelesen hat, dass er weiß, was ich geschrieben hab, es sind nur die Fragen: Wie reagiert die Welt, Reaktion auf Reaktion. Ich bin ein Schriftsteller, komme von Tolstoi, ich komme von Homer, ich komme von Cervantes, lasst mich in Frieden und stellt mir nicht solche Fragen!" In der österreichischen Presse hieß es sogar, Handke wolle "nie wieder Journalistenfragen" beantworten. Eine für heute Mittag geplante Pressekonferenz, die als "kurze Begegnung mit den Medien" bezeichnet worden war, sei am Morgen von der Gemeinde abgesagt worden.

Am kommenden Donnerstag steht Handkes Theaterstück "Die Stunde da wir nichts voneinander wußten" am Stadttheater Klagenfurt auf dem Spielplan. Ob der Autor, wie eigentlich geplant, die Vorstellung besuchen wird, ist offiziell nicht bekannt. Bei dem Besuch in Giffen war Handke nicht nur von Bürgermeister Josef Müller und Mitgliedern des Gemeinderats empfangen worden, sondern auch von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ).