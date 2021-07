Hammerharte Blutwäsche: Bregenzer Festspiele eröffnen mit "Nero"

So bringt Nero gleich am Anfang seine Mutter Agrippina um, was ja den historischen Tatsachen entspricht. Fortan wird er wundersamer Weise von Gewissensbissen verfolgt und sieht die Mutter dutzendfach auftreten, ja findet sich selbst in deren grünem Kleid wieder. Doch lange hält dieser Alptraum nicht an: Schon bald tröstet sich der Kaiser mit einem weißen Pelzmantel und genießt die Schlächtereien, die er zu verantworten hat. Eine merkwürdige Persönlichkeitsveränderung, die nicht weiter erläutert wird.

Kaum jemand trat unbesudelt auf

Und immer wieder doppeln Regisseur und Kostümbildnerin die Figuren, wohl um deutlich zu machen, dass es zwischen Gut und Böse eben keine scharfe Trennung gibt, wie sie Arrigo Boito vorführen wollte, sondern dass jeder Mensch beide Anlagen in sich trägt. Das steigerte jedoch leider die Verwirrung in einem ohnehin völlig überfrachteten Stück. Dazu hatte Ausstatter Frank-Philipp Schlössmann eine sich ständig drehende Kulisse aus Leuchtsäulen entworfen, was wohl als Sinnbild dafür gemeint war, dass die Welt völlig aus den Fugen geraten ist, die Verhältnisse also ins Tanzen geraten. Dynamik brachte das tatsächlich in die Inszenierung, trug jedoch nicht zur Übersichtlichkeit bei.

So mussten die Zuschauer schon sehr genau informiert sein über Neros Familiengeschichte und die Bedeutung von schwarzen Flügeln im Zusammenhang mit der gnostischen Philosophie, die ja besessen war vom Gegensatz zwischen Hell und Dunkel, ja aus dem Kampf zwischen beiden Mächten eine Religion machte. Und natürlich musste sich das Publikum den Brand von Rom und die blutrünstigen Spiele im Circus schon selbst vorstellen - zur entsprechend grellen und pompösen Begleitung des Orchesters. Obwohl: Blutig war die Inszenierung von Anfang an. Kaum jemand trat unbesudelt auf, und es wurden auch fleißig Hämmer geschwungen - also alle Klischees über die angeblich so brutale Nero-Zeit bedient, die Historiker längst in Frage stellen. "Splatter"-Fans mögen bei dieser "Blutwäsche" immerhin ihre helle Freude gehabt haben.