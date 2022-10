Artikel mit Audio-Inhalten

Haltung bei Tieren: Kunst des Murnauer Fotografen Christian Kolb

Seit der Corona-Pandemie sind sie im Trend: Open-Air-Ausstellungen. Was aus der Not geboren wurde, ist für viele eine echte Bereicherung. In Eschenlohe nahe der A95 gibt es noch bis Anfang Januar eine Fotoausstellung zum Thema "Haltung" zu sehen.