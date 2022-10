Coldplay performen Song in Solidarität mit den Protesten im Iran

Coldplay haben ihr Konzert am Samstagabend in Buenos Aires genutzt, um sich solidarisch mit den Protesten im Iran zu zeigen. Sänger Chris Martin sagte während des Konzerts: "Auf der Welt gibt es gerade sehr viele Orte, an denen sich Menschen sich nicht so wie wir hier treffen können. Wo sie nicht frei sein, sie selbst sein können." Sie könnten nicht die Musik hören, nicht die Kleidung tragen, nicht denken dürfen, was sie wollen. Und sie dürfen nicht lieben, wen sie lieben. "Besonders im Iran zeigt sich das gerade sehr deutlich", so Martin. Deswegen wolle die Band zeigen, dass sie die dortigen Proteste unterstütze.