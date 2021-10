Halloween: Geisterjagd im "echten" Spukschloss

Normalerweise dient das historische Schloss Egg bei Deggendorf in Niederbayern oft als Filmkulisse, zum Beispiel für die Sissi-Parodien von Komiker Bully Herwig oder für Kinofilme wie "Wickie" oder "Fünf Freunde". Heute aber sind rund 30 Geisterjäger hergekommen, zur "Spuknacht".

"Man weiß ja, dass es noch was Anderes gibt als den normalen Alltag, ein Leben nach dem Tod, ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann einfach weg ist. Beim letzten Mal haben wir durch die Kamera Bewegungen aufgezeichnet und ein paar so Geschichten sind schon passiert, die hat man nicht einfach so rational wegerklären können." Spuknacht-Teilnehmer

Die Spuknacht-Veranstalterin Lucia Moiné geht seit Jahren in Österreich, Bayern, Sachsen oder Thüringen in alten Burgen auf Geisterjagd.

"Also, es ist auf jeden Fall ein Hobby für mich und ich bin immer noch auf der Suche nach Antworten. Ich habe schon komische Sachen gesehen, komische Sachen gefühlt und ich kann es mir nicht immer erklären." Lucia Moiné

Gestellt oder gespielt wird bei den Spuknächten nichts. Lucia Moiné hofft auf wirkliche paranormale Begegnungen. Mit dabei hat sie Koffer voller spiritistischer Ausrüstung, um das Paranormale einzufangen: Einen Geigerzähler, falls die Geister sogenannte Gammastrahlen abgeben, das "Key-Two", das Schwankungen im elektromagnetischen Feld messen soll, außerdem sind die Geisterjäger mit Wünschelruten ausgestattet: "Man nimmt die einfach locker in die Hand und geht durch den Raum. Damit kann man - so meint man - nicht nur Wasseradern aufspüren, sondern auch Geister", erklärt Lucia Moiné.

Ruhelose Geister im Folterkeller & Hungerturm

Die einstigen Herren von Egg herrschten mit harter Hand. Davon zeugt der Folterkeller im Gewölbe unter der Burg und der 45 Meter hohe Hungerturm – in dem Verurteilte elend umkamen. Im 19. Jahrhundert wurden bei Grabungen zahlreiche Skelette im alten Verlies freigelegt. Optimale Voraussetzungen für die Kontaktaufnahme mit ruhelosen Geistern – glaubt Lucia Moiné: "Hier soll es ja eine weiße Frau geben. Und angeblich haben auch schon mehrere Schlossbesitzer sie gesehen im Laufe der Zeit." Auch sie selbst habe schon einmal etwas "vorbeihuschen" gesehen in einem der oberen Zimmer. "Also", lacht sie, "es könnte durchaus sein, dass da noch irgendetwas herumschwebt."

Die Nacht bricht herein und eine Gruppe Geisterjäger kommt zu einer ersten Séance im Gewölbe oberhalb des Folterkellers zusammen. Licht aus, Messgeräte an, ab jetzt sprechen die Geister – vielleicht. Die Phänomene lassen nicht lange auf sich warten: Lichtleisten schalten sich wie von Geisterhand ein und aus, der Geigerzähler schlägt plötzlich stark aus, die Raumtemperatur fällt auf einmal um sechs Grad. In der Bibliothek gab es dann eine Reaktion auf dem "Paraskop", das elektrostatische Felder sichtbar machen soll und kurz aufgeleuchtet habe. "Das kann natürlich auch Zufall sein, aber das war schon komisch, als würde jemand kurz reinschauen – wer ist da? – und dann wieder gehen", erzählt sagt Renée vom Spuknacht-Veranstaltungsteam.

Unheimliche Stimmen aus der Spirit-Box

Weiter geht es mit Tarotkarten im Rittersaal, Gläserrücken im Kellergewölbe, unheimlichen Stimmen aus der Spirit-Box, einer Art Radioempfänger für paranormale akustische Phänomene, den das Team im Hungerturm aufstellt. Schwarzlichtuntersuchungen sollen Blutflecken aufspüren, Aufnahmen mit der Wärmebildkamera sollen unnatürlich kalte Ecken auffinden.

Sind tatsächlich Gespenster anwesend? Sicher nicht immer, sagt Mitveranstalter Renée. Manchmal passiere auch rein gar nichts. Und oft genug gebe es einfache Erklärungen für geisterhafte Phänomene – aber manchmal eben auch nicht. Das fasziniert ihn: "Es gibt nicht den Beweis dafür und nicht den dagegen. Und für mich gilt der physikalische Grundsatz, das Energiewandlungsgesetz." Wenn man nach dem physikalischen Grundsatz geht, meint Renée, dann müsse die Energie, aus der der Mensch besteht, nach dem Tod irgendwo hin. "In dem Fall liegt es nahe zu sagen, das ist die Seele, die da noch sein könnte."

Wer schaut in den "schwarzen Spiegel"?

Für die Spuknacht zahlen die Teilnehmer eine Gebühr. Manchmal werden Lucia Moiné und ihre Kollegen aber auch von Privatleuten kontaktiert, die glauben, von Geistern heimgesucht zu werden. Für solche Visiten nimmt die Geisterjägerin kein Geld: "Es kommt vor, dass wir vor Ort schauen, ob es spukt, aber bisher haben wir immer eine rationale Erklärung gefunden. Manche sind auch enttäuscht, die wünschen sich ihren Geist, aber andere sind dann beruhigt."

Unter dem Burghof befindet sich ein historischer Erdstall unbekannten Ursprungs, ein enger Gang führt metertief ins Erdreich unter der Burg. Ganz Mutige klettern alleine im Dunkeln hinein und wagen den Blick in den "schwarzen Spiegel": eine blank polierte schwarze Platte, die beim Schein einer einzelnen Kerze Geistererscheinungen zeigen soll. Freiwillige vor! Doch keiner traut sich. Selbst der größte Skeptiker bekommt nachts, allein hinter diesen Mauern irgendwann kalte Füße.

"Das war sehr unheimlich"

Viele Momente gibt es in der Spuknacht, die sich nicht einfach erklären lassen: Stimmen sind zu hören, Schatten zu erkennen, eine Gruppe berichtet sogar von einem "Orp" einem kurzen Lichtphänomen im alten Schlafgemach. Eine Teilnehmerin erzählt, sie sei dem Geist einer ermordeten Frau begegnet: "Ich habe tatsächlich Herzrasen bekommen, mir ist kalt geworden, mein Rücken hat total verkrampft." Die Angst der Ermordeten sei richtig zu spüren gewesen.

"Das war sehr unheimlich. Ich hatte wirklich Respekt vor der Spuknacht, weil ich schon ein Angsthase bin, aber es hat sich als wahnsinnig interessant und spannend herausgestellt." Melanie, Teilnehmerin der Spuknacht

Ob wirklich Geister hinter all dem stecken, natürliche Phänomene oder die von der Umgebung angeregte Phantasie, das muss am Ende jeder mit sich selbst ausmachen. Einen Beweis für ein Leben nach dem Tod liefere die Geisterjagd sicher nicht, sagt Veranstalterin Lucia Moiné. Aber den Gegenbeweis eben auch nicht.