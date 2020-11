Hallgrímur Helgasons "60 Kilo Sonnenschein": Das düstere Island

Für Helgason entpuppte es sich als widerspenstiges Vorbild: "Ich wollte schreiben wie er, aber irgendwie passte es nicht zu meinem Stil, also habe ich in allen möglichen Ideen – zum Beispiel dieser Szene mit der fliegenden Kirche – dann doch wieder das Realistische gesucht. Und in diesem Fall ist das sogar plausibel für Island, wo man schließlich keine Erfahrung damit hatte, feste Gebäude aus Holz zu errichten." Aber manchmal müsse man den Realismus überdehnen, um eine gute Geschichte besser zu machen.

Das Magische erzielt Hallgrímur Helgason, der schon immer ein Übertreibungskünstler war, im Weiterdrehen der Wirklichkeitslogik. Die im Sturm davonfliegende Kirche, in der ein frommer Greis aufs Meer getrieben wird, ist ein solches Motiv, die Lawinenrettungsstricke, mit denen sich Familien nachts aneinanderbinden, sind ein weiteres. Andere exotisch anmutende Einzelheiten dagegen wie die "biologischen Fenster" aus den Fruchtblasen von Schafen sind historisch verbürgt.

Das Leben – eine Mischung aus Humor und Drama

Gestur, der als Kind aus dem Schnee gerettete Junge, wird zur Waise, auch bei zwei Ziehvätern nicht heimisch und hat am Ende, selbst erst 15 Jahre alt, für ein einäugiges Findelkind zu sorgen. Herkunft, Verlassenwerden, Hingabe – es sind existenzielle Themen, um die der Roman ein großes Personaltableau entwirft. Das Grelle, Komische, Derbe aus früheren Büchern Helgasons, sein Sinn für die Physis des Lebens, all das findet sich auch hier. Der Ton aber ist ungeschützter und ernster. Der Autor erklärt das so: "Vielleicht bin ich reifer geworden – ich bin fast 62, da schreibt man anders als mit 32. Ich habe vier Kinder, zwei Scheidungen hinter mir, vor fünf Jahren habe ich öffentlich gemacht, dass ich als junger Mann vergewaltigt worden bin. Das hat viel in mir verändert. Trotzdem gibt es da immer noch diesen Typen, der dauernd Witze machen will. Ich versuche, Humor und Drama zusammenzubringen, denn so ist auch das Leben."