Halfen sie Hitler? Streit um Entschädigung für Hohenzollern

Bei diesem Thema dürften viele Mühe haben, ihre Fassung zu bewahren: Seit Jahren verhandelt die Bundesregierung mit dem einstigen deutschen Herrschergeschlecht der Hohenzollern über die Rückgabe von wertvollen Gemälden, Landsitzen und allerlei kostbarem Inventar. Georg Friedrich Prinz von Preußen will entschädigt werden für Enteignungen in der sowjetischen Besatzungszone unmittelbar nach 1945. Das sorgt für viel Aufregung auf beiden Seiten, bei den Preußen-Fans und Bewunderern der Hohenzollern, aber auch bei den Gegnern des Adelsgeschlechts, die den Hohenzollern vorwerfen, Deutschland in den Ersten Weltkrieg geführt und später gemeinsame Sache mit den Nationalsozialisten gemacht zu haben.

Das allerdings ist umstritten, allerdings in diesem Fall juristisch allein ausschlaggebend, denn laut Ausgleichsleistungsgesetz von 1994 müssen die Hohenzollern wie alle anderen Betroffenen auch entschädigt werden - außer, sie sind politisch belastet, also "unwürdig" im Sinne des Gesetzes. Dazu die grüne Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt vor Beginn einer Sachverständigen-Anhörung: "Solange die Unwürdigkeitsfrage nicht geklärt ist, darf es keine Verhandlungen geben. Punkt! Es geht hier nicht nur um Gemälde und Landsitze von erheblichem Wert, es geht um deutsche Geschichte und die Frage der historischen Verantwortung der ehemaligen Herrscherfamilie der Hohenzollern beim Untergang der Weimarer Republik und am Machtantritt der Nationalsozialisten."

Adel bot Hitler geheime Kontakte ins Ausland an

Natürlich gibt es einige wenige Historiker, die die Hohenzollern verteidigen. Doch die Mehrheit der Geschichtsforscher hält vor allem den damaligen Kronprinzen Wilhelm für schwer belastet: Er war SA-Mitglied, Hitler- und Mussolini-Fan, so Karina Urbach von der Universität Princeton bei einer Online-Anhörung der Grünen im Deutschen Bundestag: "Er wollte zurück auf den Thron, und er sah in Italien und Spanien Vorbilder, wie man das mit Hilfe faschistischer und autoritärer Regime bewerkstelligen konnte. Also, im Ausland funktionierte diese Symbiose Faschismus und Monarchie - warum nicht auch in Deutschland? Das war sein Motiv. Zweitens hatte der Kronprinz die Mittel, Hitler zu helfen. Als Hitler an die Macht kam, hatte er wenig Auslandskontakte. Anfangs vertraute er seinen eigenen Diplomaten im Auswärtigen Amt nicht, obwohl die bald auf Linie waren. Der Hochadel bot ihm etwas anderes: Er bot ihm geheime Kanäle, back channels, die perfekten Auslandskontakte, und er nutzte sie."