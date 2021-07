Halbzeit in Cannes: Noch kein klarer Favorit für Goldene Palme

Es scheint, als wollte die Kamera die Körper zerschneiden. Immer wieder zoomt Regisseur Nadav Lapid auf einzelne Körperteile, zerstückelt förmlich den gesunden Körper, so als hätte der Zorn seines Protagonisten in "Ahned's Knee" auch die Kamera infiziert, so als müsste die Gewalt der Handlung auch ins Bild übergehen. Lapids Film verfolgt einen israelischen Regisseur, der voller Scham und Hass ist angesichts der Politik seines Landes. Ein Mann, dem Widerstand zum einzigen Ziel geworden ist.

"Und du leistest ja zurecht Widerstand," sagt Nadav Lapid, "bei all der Brutalität, der Dummheit, der Vulgarität um dich herum, angesichts der Unterdrückung von Gerechtigkeit. Deshalb leistest du Widerstand am Morgen, am Mittag, am Abend." Nur zähle oft irgendwann das Gegenüber nicht mehr, sagt Lapid, weil jeder automatisch zum Feind werde. Genau das passiert seinem Protagonisten.

Politische Filme aus Israel und dem Tschad

Lapid gehört zu den vielen politischen Filmemachern dieses Festivals. Und zu denen, die ästhetisch etwas wagen, den Zuschauer nicht schonen. Mahamat-Saleh Haroun zum Vergleich stellt in "Grigris" Frauen und deren Kampf im zentralafrikanischen Tschad vor. Eine Parabel, die schnell zur Identifikation einlädt, mit großer Wärme erzählt, formal aber eher konventionell ist.

Norwegen: Generation beziehungsunfähig

Joachim Trier beobachtet in "The Worst Person in the World", eine geschickt gebaute und sehr fein gespielte Liebesgeschichte, wie sich die heute 30-Jährigen in Beziehungen werfen und dann wieder aus ihnen herauswinden, ohne genau sagen zu können, warum. "Sie haben einen Idealismus, der selbstzerstörerisch ist," sagt Hauptdarsteller Anders Danielsen Lie. "Sie wollen das Beste, ohne zu wissen, was das ist. Sie haben die besten Optionen direkt vor sich. Aber sie wissen auch, etwas anderes könnte noch besser sein." Manchmal sei es im Leben wichtiger, überhaupt eine Entscheidung zu treffen, als gar keine, ist Lies Lehre aus dem Film.

Noch kein Festival-Favorit auszumachen

Die Suche nach Identität und Fragen zu Geschlechterrollen bestimmen einige Filme im Wettbewerb. Auch Familien, moderne und altmodische Modelle von Liebe und Fürsorge, blitzen als verbindendes Thema auf. Begonnen hatte der Wettbewerb mit Leos Carax' erfinderischem Liebes- und Musical-Film "Annette", dem in Sachen Experimentierfreudigkeit bisher wohl nur Paul Verhoeven auf der Spur ist, wenn auch auf ganz andere Art.

Experimentierfreudig: "Annette" und "Benedetta"

Sein Film "Benedetta" beruht auf einer wahren Geschichte, ist aber der bisher wildeste Genremix dieses Wettbewerbs. Heiligengeschichte und Komödie, Splattermovie und Softporno. Ein Film, um über Bedeutung und Qualität zu streiten, ohne dass man die Sinnsuche allzu ernst nehmen sollte. Keine unbedingt gelungene Mischung des Provokations-Regisseurs, aber ein insgesamt klug durchmischter Wettbewerb. Nur ist der große Favorit noch nicht ausgemacht.

