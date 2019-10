Halbzeit der Amazonassynode: Gibt es bald verheiratete Priester?

Sprechen sich die Bischöfe auf der Amazonassynode tatsächlich für die Priesterweihe von verheirateten Männern aus, den sogenannten "viri probati"? Die Zeichen verdichten sich, dass das tatsächlich der Fall sein könnte. So sagte der emeritierte Bischof von Xingu in Brasilien, der Österreicher Erwin Kräutler, vergangene Woche, dass mehr als zwei Drittel der Synodenteilnehmer diesen Schritt gegen den eklatanten Priestermangel im Amazonasgebiet befürworten.

Der Pflichtzölibat, also die Verpflichtung zur Ehelosigkeit, sei für die allermeisten indigenen Männer ohnehin keine Option, so Kräutler: "Für die Indios ist es kulturell bedingt nicht sehr einfach. Für die Völker, die ich kenne, ist es praktisch ein Ding der Unmöglichkeit." In vielen Gemeinden komme ein Priester nur einmal im Jahr zum Gottesdienst, ein unhaltbarer Zustand, klagt Kräutler. Auch viele europäische und nordamerikanische Diözesen beklagen einen Priestermangel. Manche Synodale sehen in dem Modell der "viri probati" einen Weg, der über den Amazonas hinaus der Kirche mehr Priester bescheren könnte.

Debatte um den Zölibat

Der Zölibat soll nicht abgeschafft werden, betonen viele Teilnehmer immer wieder. Genau das aber befürchtet Kardinal Robert Sarah. Der Präfekt der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung sprach sich Teilnehmern zufolge strikt gegen die Weihe der sogenannten "viri probati" aus, ebenso wie Kardinal Marc Ouellet, der Präfekt der Bischofskongregation in Rom. Die Gegner befürchten eine Art "Priester zweiter Klasse", die über die Feier des Messritus hinaus nicht den Ansprüchen eines römisch-katholischen Priesters gewachsen sein könnten.

Der deutsche Kurienkardinal Gerhard-Ludwig Müller sieht hinter dem Wunsch nach verheirateten Priester gar den Einfluss deutscher Kirchenvertreter: "Das sieht eher aus wie eine amazonische Verpackung europäischer Desiderate. Der Zölibat als normale Lebensform des Priesters in der lateinischen Kirche soll und kann auch nicht in Frage gestellt werden," erklärte der Kurienkardinal.

Müller: Ökologie ist nicht Theologie

Für Müller steht schon vor Ende der Synode fest, dass Andersdenkende zum Bischofstreffen erst gar nicht eingeladen wurden. Und auch an den Vorschlägen zum Thema Ökologie lässt der 71-jährige ehemalige Präfekt der Glaubenskongregation, der von Papst Franziskus in den Ruhestand geschickt wurde, kein gutes Haar: "Das können wir so nicht akzeptieren, dass die Natur divinisiert wird, vergötzt wird, auch so in Verbindung mit der gerade jetzt neu entstandenen Ökoreligion. Die Ökologie ist nicht Theologie."

Ganz anders sieht es die Mehrheit der Amazonas-Bischöfe: In zahlreichen Wortbeiträgen klagen sie über Raubbau an der Schöpfung. Abholzung, Viehwirtschaft und der Abbau von Metallen zerstören zusehends die Lunge der Welt, Indigene werden aus ihren Lebensräumen vertrieben. Solche Sünden an der Umwelt sollen noch stärker thematisiert werden, fordern viele Bischöfe.

Frauen in Weiheämter

Wenig Bewegung gibt es bisher bei der Frage, ob künftig auch Frauen zu Priesterinnen oder Diakoninnen geweiht werden können. Zu viele Reformen auf einmal wären kontraproduktiv, sagen manche Bischöfe hinter vorgehaltener Hand. Im Gespräch sei demnach eine eigene Synode für das Thema der Frauenbeteiligung. Offizielle Aussagen dazu gibt es nicht. Auch nicht, ob diejenigen Frauen, die auf der Amazonassynode teilnehmen, am Ende auch ein Stimmrecht haben.

Bisher sei das nicht der Fall, sagt Birgit Weiler von den Missionsärztlichen Schwestern. Die promovierte Theologin aus Duisburg lebt und arbeitet in der Indigenenpastoral im kirchlichen Vikariat San Francisco de Javier de Jaén in Peru. Bei der Synode nimmt sie als Expertin teil und hofft sehr, dass Frauen in der Kirche künftig auch im Amazonas Leitungsaufgaben übertragen bekommen, schließlich übernähmen sie vielerorts ohnehin schon die Verantwortung für das kirchliche Leben in den abgelegenen Gemeinden: "Ich würde mir wünschen, dass diese Tür nicht geschlossen bleibt. Ich glaube, wir brauchen weiteren Dialog. Wir Frauen haben auch theologische Argumente, die gut durchdacht sind, und die sich auch gründen in der Tradition der Kirche."

Was nach der Synode konkret umgesetzt wird, das liegt in den Händen von Papst Franziskus. Das Bischofstreffen hat eine rein beratende Funktion. Über das Abschlussdokument stimmen die Teilnehmer am 26. Oktober ab, einen Tag vor dem feierlichen Abschlussgottesdienst.