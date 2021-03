Halbzeit beim Fasten: Warum sich Durchhalten lohnt

Eigentlich ist er dem Konsum nicht abgeneigt, nicht über den Hunger hinaus zu essen, fällt ihm oft schwer. Und eigentlich ist er auch keiner, der sich als sonderlich religiös begreift. Trotzdem fastet der Schriftsteller und Journalist Timm Kruse jedes Jahr. Und er hat sich vor einigen Jahren auf ein extremes Fasten-Experiment eingelassen. Er hat wie Jesus 40 Tage lang nichts gegessen und ein Buch darüber geschrieben.

BR24: Herr Kruse, 40 Tage lang zu fasten ist nicht ganz ungefährlich. Darauf weisen Sie in Ihrem Buch hin und geben keine Empfehlung zur Nachahmung. Aber Sie schreiben auch, dass eine längere Fastenzeit gut tut. Woran liegt das?

Tim Kruse: Beim Fasten werden verschiedene Hormone ausgeschüttet, auch eine Menge Glückshormone. Wenn man erst mal diese ersten drei schrecklichen Tage hinter sich hat, geht es echt gut. Die ersten drei Tage sind hart, man hat Hunger, ist schlapp und schlecht drauf. Man wird "hangry", wie man auf Englisch sagt, eine Mischung aus "angry" und "hungry". Aber dann hört das irgendwann auf und der Körper stellt um auf innere Ernährung. Das ist ein wirklich tolles Gefühl, wenn der Hunger nachlässt und der Energieschub kommt. Ich gehe dann tatsächlich leichter und beschwingter durch den Tag.

Heißt das, Fasten macht glücklich?

Ja! Es klingt absurd, weil man auf die Basis allen Konsums verzichtet und dennoch macht es glücklich! Das könnte uns auch weiter denken lassen. Würde es uns nicht auch glücklich machen, wenn wir insgesamt viel weniger konsumieren würden? Ich sehe es an mir. Konsum macht mich träge, ich bewege mich weniger, gehe auch weniger offen in die Welt raus. Wenn ich faste, tut sich etwas in mir! Ich bin offen für alles, was kommt und kann Dinge, die mir gut tun, einfach genießen.

Wie hat sich Ihr Leben durch diese Erfahrung verändert?

Ich esse zum Beispiel kein Schwein mehr und versuche generell auf Fleisch zu verzichten. Ich esse viel bewusster. Ich kaufe Bio, außer es geht nicht anders. Der Verzicht hat mir gezeigt, wie unfassbar reich wir sind in unserer Gesellschaft. Wir haben immer genug zu essen, wir haben fast alle ein Dach über dem Kopf, fast alle haben ein Auto, ein Handy. Wenn man nichts isst und sich diese Gesellschaft mit einem neutraleren Blick ankuckt, sieht man, wie glücklich wir eigentlich sein müssten. Wir leben wirklich in dem Land, in dem Honig fließt.

Sie beziehen sich in ihrem Buch auch auf Jesus, Buddha und Moses, die auch 40 Tage lang gefastet haben sollen. Sind Sie ein religiöser Mensch?

Nein, überhaupt nicht! Für mich sind Religionen der kümmerliche Versuch, das Unerklärliche zu erklären. Ich weiß, dass es eine höhere Macht gibt, aber ich glaube nicht, dass unser bescheidenes Gehirn in der Lage ist, diese höhere Macht zu erklären. Religionen versuchen das immer wieder. Das finde ich schwierig. Ich bin extrem gläubig, aber absolut nicht religiös.

Aber religiösen Ritualen wie dem Fasten können Sie trotzdem etwas abgewinnen?

Fasten führt einen zu sich selbst, es wird still in einem. Nach ein paar Tagen beginnt man weniger zu machen, weniger zu denken. Natürlich beschäftigt man sich dann auch mit Gott. Man stellt sich die Frage, ob man ewig leben will. Irgendwann begreift das Unterbewusstsein, dass man sterben muss - gerade, wenn man auf lange Zeit nichts isst. Dann kommen Fragen hoch wie: Ist es eigentlich schlimm, dass wir sterben müssen? Es sind Fragen, die sich jeder Mensch einmal stellen sollte. So kommt man tiefer zu sich selbst.

Hilft Ihnen die Fastenerfahrung, mit Problemen im Alltag gelassener umgehen zu können?

Wenn man längere Fastenzeiten überstanden hat, etwa zwölf bis zwanzig Tage, ist man auch durch "Fastenkrisen" gegangen. Es geht ans Eingemachte. Wie gesagt, das Unterbewusstsein glaubt, man stirbt. Darüber hinweg zu gehen und sich mit seinem Bewusstsein über sein Unterbewusstsein zu stellen, schärft die Sinne und macht innerlich stärker. Wenn man das geschafft hat, kann man danach viel besser Krisen überwinden. Außerdem ist Fasten gesund und stärkt das Immunsystem!

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Buch "40 Tage fasten: Von einem, der mal Ballast abwerfen wollte" von Timm Kruse ist im Herder-Verlag erschienen.