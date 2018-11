Auf Haggren Gravlunds neuem Album werden Gedichte zu Musik

Ein wenig aus der Zeit gefallen

Mit Streichern, vorsichtig gespielten Akustikgitarren und zurückgenommener Rhythmik nähern sich Haggren Gravlund dem Werk von Yeats. Mal singt Haggren, mal Gravlund, mal beide im Duett. Der eine tief und nah am Mikrofon, der andere etwas höher, offener. Es ist ein Folk-Album, das im Jahr 2018 ein wenig aus der Zeit gefallen wirkt. Zudem sind Yeats Gedichte manchmal so esoterisch, dass es schwerfällt, zu sagen, worum es genau geht. In „Those Dancing Days Are Gone“, einem der besten Stücke der Platte heißt es etwa: Trage die Sonne in einer goldenen Tasse, den Mond in einer silbernen Tasche.

In Dublin zogen sie von Pub zu Pub

Doch es ist gar nicht nötig, die Texte auf „Horseman Pass By“ bis ins Letzte zu verstehen. Haggren Gravlund erzeugen eine intime Stimmung, die auch ohne die Gedichte gut funktionieren würde. Die beiden Schweden haben ein gutes Gefühl für Geschwindigkeit und Dramaturgie. Die Platte wirkt durchdacht, ihre Stimmen lieblich. Die Entstehung von „Horseman Pass By“ ist fast schon ein Klischee: Vor Jahren reisten Haggren und Gravlund nach Dublin. Unter Einfluss von Guinness zogen sie von Pub zu Pub, und redeten über James Joyce und Oscar Wilde. Irgendwann kamen sie auf William Butler Yeats und waren begeistert von Yeats, der in London lebte, aber wie kein anderer sein Heimatland Irland beschrieb. Die Musiker sagen, seine Texte hätten an sich schon eine besondere Musikalität. Die Idee von Haggren Gravlund ist nicht neu. Die französische Sängerin Carla Bruni hat Gedichte von Yeats vertont. Die Folk-Rock-Band The Waterboys hat sogar ebenfalls ein ganzes Album mit Gedicht-Vertonungen von Yeats veröffentlicht.

Wie ein Reiter, der vorbei galoppiert

„Horseman Pass By“, diese drei Worte stehen auf dem Grabstein von William Butler Yeats. Und wie ein Reiter, der vorbei galoppiert, und den man wahrnehmen kann, aber auch nicht muss, ist auch dieses Album zwar ein interessantes Zusammenspiel aus Lyrik und Folk-Musik. Doch es wirkt musikalisch ein wenig zurückhaltend. Aus den vieldeutigen Texten von Yeats hätte man auch klanglich noch etwas mehr machen können.

„Horseman Pass By“ von Haggren Gravlund ist auf "Stargazer Records" erschienen.

