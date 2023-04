Haft in "Hundehütte": Prominente fordern Nawalnys Freilassung

"Wir schreiben Ihnen das, was Sie selbst bereits sehr gut wissen", heißt es in dem kurzen Brief, den 128 teils sehr prominente Künstler an Putin richteten. Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny werde in "einer der härtesten Kolonien" Russlands gefangen gehalten. Immer wieder werde er zur Strafverschärfung in eine Einzelzelle gesperrt - einem "Betonwürfel von der Größe einer Hundehütte, ohne Belüftung". Besuche seien ebenso verboten wie Telefonate und der Besuch seiner Anwälte: "Trotz der hohen Temperatur muss er den ganzen Tag im Stehen verbringen."

"Es liegt an Ihnen"

Die Unterzeichner, darunter die Literaturstars Margaret Atwood, J.M. Coetzee, Jonathan Franzen und Yoon Lang, Historiker und Russland-Kenner wie Orlando Figes und Neil Ferguson, aber auch Schauspieler wie Olivia Williams, Dominic West und Jude Law, schließen sich nach eigenen Worten den Forderungen von 600 russischen Ärzten an, die eine sofortige "unabhängige medizinische Notfallversorgung" für Nawalny gefordert hatten. 100 russische Anwälte und 100 regionale Abgeordnete forderten außerdem, Nawalny "nicht mehr zu foltern und ihm medizinische Hilfe zu leisten".

Nawalny verbüße ​​eine Haftstrafe wegen "Vorwürfen, die von keinem unabhängigen, fairen Gericht akzeptiert worden wären", so die Künstler an Putin: "Wir unterstützen die Forderung der US- und EU-Behörden, seine sofortige Freilassung zu fordern. Es liegt an Ihnen."

Immer wieder bizarre Schikanen

Alexej Nawalny gilt als gefährlichster innenpolitischer Gegner von Putin und wird in der Haft systematisch schikaniert. Wegen angeblicher Verstöße gegen die Hausordnung mit meist völlig absurden Begründungen wird der Politiker ständig in einen Sondertrakt gesteckt, obwohl für ihn sowieso schon "ein Gefängnis im Gefängnis" errichtet worden war - angeblich mit dem Geld von anderen Gefangenen, die sich damit freikaufen konnten. Teuer erworbene Lebensmittel wie Eier, Kartoffeln und Kochschinken, die Nawalny wie alle anderen Häftlinge in der Strafkolonie kaufen kann, werden ihm nach eigener Aussage teilweise vorenthalten, weil sie "verdorben" seien. Die Angst des Kreml vor Nawalny ist demnach also sehr ausgeprägt.

Zu den verschiedenen Begründungen für die jeweilige Einweisung in die Strafzelle zählte in den vergangenen Monaten, Nawalny habe in einem Gespräch mit Zellennachbarn über Politiker unflätige Worte benutzt, er habe einen Knopf seiner Gefängniskluft offen gelassen, sich geweigert, einen Zaun zu säubern und bei einem Gang über den Korridor nicht die Hände auf dem Rücken verschränkt. Zu den Haftbedingungen gehört, dass Nawalny nur alle sechs Monate Besuch und ein Paket empfangen darf, täglich stehen ihm neunzig Minuten Hofgang zu. Kürzlich hatte eine Moskauer Richterin angewiesen, Nawalny solle sich in wenigen Tagen mit der Anklage in einem neuen Strafverfahren wegen "Extremismus" kundig machen: Die Akten umfassen 196 Bände.

Oscar für Nawalny-Doku

Im Sommer 2020 war auf Nawalny ein Anschlag verübt worden, mutmaßlich mit dem Nervengift Nowitschok, das von russischen Geheimdienstkreisen verwendet wird. Es wirkt als Kampfstoff der "vierten Generation" durch Hautkontakt. Der Regimekritiker wurde in Deutschland erfolgreich behandelt, reiste jedoch nach Russland zurück. Die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa sprach von "Kuriositäten" um das von ihr angezweifelte Attentat. Sie beklagte sich auch darüber, dass die deutschen Behörden angeblich Beweismittel zurückhielten.

Im März wurde eine abendfüllende Doku über Nawalnys Schicksal in Hollywood mit einem Oscar ausgezeichnet. Der Film des kanadischen Regisseurs Daniel Roher trägt den Untertitel "Der gefährlichste Job der Welt ist der Kampf gegen Putin". Höhepunkt ist ein Telefonat, das Nawalny mit einem russischen Agenten führt, der am Anschlag auf ihn direkt beteiligt gewesen sein soll. Allerdings fragt Daniel Roher den Regimekritiker auch, warum er in früheren Zeiten keine Berührungsängste zu Rechtsextremen gehabt habe.