Leben nach der Haft: Bayerns Gefangene und der harte Weg zurück

Diebstahl, Drogendelikte, Einbruch, Körperverletzung: Matthias aus Nürnberg war schon oft im Gefängnis, insgesamt mehr als elf Jahre seines Lebens. Das Stigma der Haft ist kaum abzuschütteln - seinen Nachnamen will er deshalb für sich behalten. Vor knapp zwei Jahren ist er letzte Mal entlassen worden. Für seine kleine Tochter will der 34-Jährige es diesmal schaffen, sich draußen ein geregeltes Leben aufzubauen.

Doch der Start ist holprig: Noch wohnt er in einer Übergangswohnung der Nürnberger Stadtmission - und aus der muss er bald raus. Wenn er bis November keine eigene Wohnung findet, bleibt ihm im schlimmsten Fall nur die Obdachlosenunterkunft.

Ein Drittel der Ex-Häftlinge wird rückfällig

So wie Matthias landen viele Straftäter mehr als einmal im Gefängnis: Laut einer bundesweiten Erhebung begeht im Schnitt jeder dritte Haftentlassene innerhalb von drei Jahren wieder eine Straftat. Dabei ist die Resozialisierung eigentlich das Ziel des Strafvollzugs. Doch nach Jahren der Isolation fehlt oft all das, was dem Alltag in Freiheit Struktur geben könnte: eine Wohnung, ein soziales Netz, ein Job.

Welche Chancen ein Häftling auf dem Weg zurück in die Freiheit bekommt, hängt nicht nur davon ab, was er verbrochen hat - sondern auch davon, in welchem Bundesland er lebt. Denn der Strafvollzug ist Ländersache. In Bayern ist der geschlossene Vollzug die Regel. Die Folge: Fast alle Gefangenen verbringen die Haftzeit ohne größere Lockerungen im Gefängnis.

Bayern: Nur drei Prozent der Gefangenen im offenen Vollzug

Ganz anders ist die Lage in Nordrhein-Westfalen: Hier ist der 25-jährige Tito wegen Betrugs und Schwarzfahrens seit einem Jahr in Haft. Weil er im offenen Vollzug ist, darf er sich im Gefängnis frei bewegen und tagsüber draußen einer Arbeit nachgehen. Fast jedes Wochenende verbringt er bei seiner Freundin, die beiden telefonieren regelmäßig. Als Tito freikommt, zieht er bei ihr ein. Und er kann direkt eine Arbeitsstelle antreten, die er sich während der Haftzeit organisiert hat.

In Nordrhein-Westfalen haben viele Häftlinge diesen Vorteil: Im vergangenen Jahr waren 22 Prozent der Gefangenen dort im offenen Vollzug untergebracht, doppelt so viele wie im Bundesdurchschnitt. In Bayern waren es dagegen nur drei Prozent.

Strenge Telefon-Regeln werden gelockert

Das abgeschottete Leben hinter Gittern hat seinen Preis: Matthias aus Nürnberg ist es nach jeder Entlassung schwergefallen, sich wieder im Alltag zurechtzufinden. Die Beziehung zur Mutter seiner Tochter hat die Haft nicht überstanden. Auch weitere soziale Kontakte sind weggebrochen - denn telefonieren durfte er im Gefängnis nur in Ausnahmefällen. So streng wie in Bayern sind die Telefon-Regeln in keinem anderen Bundesland.

Das soll sich nun ändern: Inhaftierte der JVA-Straubing haben eine Petition mit mehr als 26.000 Unterschriften eingereicht. Darauf hat das bayerische Justizministerium nun reagiert und einen Gesetzesentwurf vorgelegt. Gefangene im Regelvollzug und Untersuchungshäftlinge in Bayern sollen demnach künftig häufiger mit Familie und Freunden telefonieren dürfen. So steht es in einem neuen Gesetzentwurf der bayerischen Staatsregierung. Schon während der Corona-Pandemie durften die Insassen öfter skypen und telefonieren, weil Besuche ausfielen. Noch in diesem Jahr soll das Gesetz verabschiedet werden.

Andere Bundesländer testen neue Haftformen

In anderen Bundesländern wird Resozialisierung in Wohnprojekten neu gedacht - zumindest testweise. In Baden-Württemberg und Sachsen ist der Vollzug in freien Formen im Gesetz verankert. Konkret heißt das: Junge Häftlinge sitzen ihre Strafe nicht im Gefängnis ab, sondern in einer Familie.

So funktioniert auch das christliche Modellprojekt “Seehaus” bei Leonberg. Hier lebt Familie Bauer - Mama Michal, Papa Markus und ihr kleiner Sohn David - zusammen mit vier jungen Häftlingen in einer Wohngemeinschaft. Der Alltag der Häftlinge ist durchgetaktet: Alle müssen im Haushalt helfen und tagsüber einer handwerklichen Arbeit nachgehen. In der Familie sollen die jungen Männer lernen, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen - und sich so besser auf das Leben in Freiheit vorbereiten.