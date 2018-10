Häusliche Gewalt: Was tun, wenn der Partner Täter wird

Sechs Jahre lang hat Ursula in einer Beziehung gelebt, in der sie erst psychisch gedemütigt und später auch körperlich misshandelt wurde. Erst hatte ihr Partner an ihr rumgemäkelt, dass sie zu fett sei und nicht kochen könne. Mit der Geburt des Sohnes kamen Schläge hinzu.

"Man wächst da rein, aber nimmt es irgendwie nicht wahr. Man fühlt sich schmutzig, aber empfindet es nicht als ungerecht, sondern fragt sich: Was habe ich jetzt falsch gemacht? Was kann ich ihm Gutes tun, damit es nicht wieder passiert?" Ursula (42)

Die Schläge, das Einsperren, der Psychoterror – für Ursula Alltagsrealität. So wie für viele Frauen in Deutschland - jede Vierte ist von häuslicher Gewalt betroffen. Doch auch Hilfsorganisationen tun sich schwer, zu helfen, denn fast die Hälfte der Opfer schweigt. Zu groß ist die Angst vor noch mehr Gewalt. Mitmenschen könnten helfen – doch auch sie schweigen meist. Nach einem besonders heftigen Faustschlag ins Gesicht flieht Ursula auf die Haustreppe. Die junge Mutter weiß nicht mehr weiter.

"Ich habe die Polizei nicht gerufen, weil ich hätte das keinem Mann erzählen können, was da gerade passiert ist. Und dann war da auch noch die Angst, dass er noch schlimmer agieren könnte. Und es vielleicht noch schlimmer ausgeht." Ursula (42)

Eines Tages, als Ursula ihren Sohn in den Kindergarten bringt, sehen die Erzieherinnen, dass die junge Mutter geschlagen wurde: Sie lassen sie sofort gemeinsam mit ihrem vierjährigen Sohn in ein Frauenhaus bringen. Das Frauenhaus hilft Ursula, sich zu stabilisieren und: Sie unterstützen sie bei der Klage gegen den Täter. Doch am Ende des langen Verfahrens gelingt es Ursulas Mann, das Aufenthaltsrecht für den Sohn zu erlangen – dieser darf fortan nicht mehr bei der Mutter wohnen.

Ursula, die ihre Verletzungen nie einem Arzt zeigte, hat zu wenig Beweise. Auch wusste Ursula lange nichts von Opferschutzbegleitern oder Beratungsstellen. Erst später hat sie von den Hilfsangeboten erfahren. Heute engagiert sich die 42-Jährige selbst für betroffene Frauen: Sie begleitet ehrenamtlich Opfer von Gewalt. Und hält Vorträge bei Hilfs- und Frauenorganisationen, wie etwa Terre des Femmes.

"Ich glaube, viele haben Angst davor, mit einer Frau darüber zu sprechen, selbst wenn sie den Verdacht haben, weil sie der frau nicht zu nahem kommen wollen, Also, wenn man eine vermutung hat, denke ich schon, mal sachte ansprechen, oder hilfe anbieten weil die frau, die gewalt erlebt, sich auch schämt oder nicht den mut hat, sich zu offenbaren." Juliane von Krause, Terre des Femmes