Haberkamm für jahrzehntelange Mundartdichtung ausgezeichnet

Fränkisch sei vielleicht nicht der schönste Dialekt auf der Welt, dafür müsste man alle kennen. Aber für Helmut Haberkamm ist es der wichtigste und seine Muttersprache. Sein jahrzehntelanges Schaffen wird mit dem Wolfram-von-Eschenbach Preis belohnt, einem der wichtigsten Kulturpreise des Bezirks.

Eigentlich Lehrer

Helmut Haberkamm ist Gymnasiallehrer in Erlangen für die Fächer Deutsch und Englisch. Als er während seines Studiums in Großbritannien seine Verbundenheit zu seiner Heimat entdeckte, fing er an zu schreiben. Auf Hochdeutsch fand er seine Zeilen zu kühl, also verfasste er die Texte auf Fränkisch, seiner Muttersprache, wie er es bezeichnet.

Im Aischgrund aufgewachsen

Fränkisch kann sich je Region und Generation unterscheiden, sagt Haberkamm. Das sieht er auch an seinen Schülern, die viele urfränkische Wörter gar nicht mehr kennen – der Dialekt sei im Wandel. Er selbst ist im Landkreis Neustadt Aisch-Bad Windsheim aufgewachsen. Um seine Heimat, natürlich Fränkisch und verschiedene Alltagsfragen und -situationen geht es seit mehr als 30 Jahren in seinen Werken. Das erste Buch "Frankn lichd nedd am Meer" erschien 1992. Sein letztes "All Dooch wos Annersch" erschien im September. Zwischendrin arbeitete er auch als Theaterautor, Liederschreiber und schrieb Romane.

Wolfram-von-Eschenbach Preis für Mundartdichter

Sein Schaffen wurde mehrfach ausgezeichnet – Haberkamm erhielt verschiedene Kulturförderpreise, die Frankenmedaille, den Frankenwürfel und erst kürzlich den Bayerischen Dialektpreis. Nun bekommt er den Wolfram-von-Eschenbach Preis. "Tut gut!", sagt der Mittelfranke, der vor Jahren noch selbst in der Jury saß. Gerechnet hätte er nicht damit. Der Preis ist einer der renommiertesten Kulturpreise im Bezirk Mittelfranken.

Neue Mundart-Projekte in Planung

Helmut Haberkamm hat sein letztes Jahr als Lehrer vor sich. Danach hat er wieder mehr Zeit für neue Mundart-Projekte. Druck machen, will er sich dabei aber nicht.

"Ich schau einfach, was kommt. Ideen hab ich eigentlich genügend, ich hab Materialien gesammelt über Jahre, über Jahrzehnte, wovon ich zehren kann." Helmut Haberkamm, Mundartdichter

💡 Der Wolfram-von-Eschenbach Preis wird am 27.10.22 um 17.00 Uhr in Wolframs-Eschenbach verliehen. Die Preisträger wurden im Bezirkstag ausgewählt. Der Hauptpreis für Kulturschaffende geht an Helmut Haberkamm. Gleichzeitig werden auch Förderpreise an den Nürnberger Liedermacher und Karikaturisten Gymmick, die Künstlerin Dagmar Buhr und den Hofer Künstler Jan Gemeinhardt verliehen. Diese sind jeweils mit 5.000 Euro dotiert, der Hauptpreis mit 15.000 Euro.