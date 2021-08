Haben Experten zur Umbenennung der Ludwig-Thoma-Straße geraten?

Zwar hatte Dieter Reiter noch im Juli erklärt, dass dies nicht passiere, solange er noch Oberbürgermeister sei, nach Informationen der Bild-Zeitung, empfiehlt nun aber ein Experten-Gremium die Namensänderung der Ludwig-Thoma-Straße in München-Pasing.

Sollten sich diese Informationen bewahrheiten, muss allerdings noch der Stadtrat darüber abstimmen. Eine Ludwig-Thoma-Straße gibt es aber nicht nur in München-Pasing, sondern an zahlreichen Orten in Oberbayern. So in Grünwald, Unterhaching, Markt Indersdorf, Karlsfeld oder in Gilching. Auch etliche Schulen sind nach dem Dichter benannt: beispielsweise in Traunstein, in Prien oder in Dachau, wo Thoma als Rechtsanwalt arbeitete. Dort findet das alljährliche Volksfest auch auf der Ludwig-Thoma-Wiese statt.

Literaturprofessor spricht sich gegen Namensänderungen aus

Der Augsburger Literaturprofessor Klaus Wolf hält nichts davon, nach Ludwig Thoma benannte Straßen aufgrund seiner antisemitischen Hetzartikel umzubenennen. "Das wäre Geschichtsvergessenheit", sagte Wolf im Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA).

Es müsse weiter eine Auseinandersetzung mit dem bayerischen Autor und Dichter möglich sein. "Er ist ja nach wie vor noch sehr populär. Aufführungen seiner 'Heiligen Nacht' füllen immer noch Säle." Thoma, dessen Todestag sich am 26. August zum 100. Mal jährt, sei ein Mensch voller Widersprüchlichkeit gewesen, sagt Wolf.

Thoma schrieb unter anderen Romane wie "Andreas Vöst" und die "Lausbubengeschichten", aber auch Theaterstücke wie "Die Medaille", "Moral" oder "Die Lokalbahn". Lange Jahre war er zudem Mitarbeiter der Satirezeitschrift "Simplicissimus". Im "Miesbacher Anzeiger" veröffentlichte Thoma in seinem letzten Lebensjahr 175 größtenteils (bis auf fünf Fälle) anonyme und meist antisemitische Hetzartikel, die sein Erbe belasten und aktuell für Diskussionen sorgen.

Die Diskussionen reißen nicht ab

In der Politik streitet man sich nun darüber, ob nach Thoma benannte Straßen umbenannt werden sollen oder nicht. SPD und Grüne sprachen sich zunächst für eine Änderung aus, ehe Dieter Reiter sein Machtwort sprach. Der einstige Fraktionschef der Landtags-SPD, Franz Maget, sprach sich ebenfalls gegen eine Umbenennung aus. Der antisemitische Thoma sei als Teil einer Gesamtgeschichte auszuhalten.

Durch die Entscheidung des Expertengremiums könnte die Diskussion allerdings noch einmal Fahrt aufnehmen.