"Habe auch einen Hang zum Anarchismus": Zum Tod von Irm Hermann

"So nicht!"

Ende der siebziger Jahre wechselte Irm Hermann von München nach Berlin, wurde dort von so prominenten Regisseuren wie Werner Herzog geholt, mit dem sie an der Seite von Klaus Kinski 1979 "Woyzeck" drehte, und von Percy Adlon in dessen Film "Fünf letzte Tage" besetzt, wo sie die Gefangene Else Gebel spielte. Einem größeren Publikum wurde Hermann durch ihre komödiantischen Auftritten bekannt, etwa in Loriots Erfolgs-Satire "Pappa ante Portas" und an der Seite von Hape Kerkeling, für den sie im Film "Willie and die Windzors" keine Geringere spielte als Königin Elisabeth von England. Selbst in "Fack ju Göhte 3" war sie zu sehen, als Ploppis Oma. Sie brillierte in Schlingensief-Filmen, als Sprecherin von Hörbüchern und an der Freien Volksbühne in Berlin: "Mein Wunsch war immer schon als Kind und Jugendliche: So nicht! Ich wusste zwar nicht genau, wie ich anders leben wollte, aber ich wusste: Es muss noch eine andere Welt geben, ein anderes Leben."

Irm Hermann verstarb am vergangenen Dienstag im Alter von 77 Jahren in Berlin, wie ihre Agentin mitteilte.