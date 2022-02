"Habe alles gegeben": Film-Ikone Monica Vitti (90) gestorben

Als ihr eine große Foto-Ausstellung im Quirinale-Palast in Rom gewidmet wurde, sagte Vitti: "Ich habe mein Leben, meinen Verstand, meine Augen, einfach alles meiner Arbeit gewidmet. Ich habe vom Kino viel gelernt und glaube, dass ich alles gegeben habe, was mir möglich war."

Ehemann Roberto Russo pflegte sie in Rom

Vitti hatte sich seit 2003 krankheitsbedingt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, Kollegen berichteten damals in Interviews von Blackouts und Wahrnehmungsstörungen. Ihr Ehemann Roberto Russo sah sich gezwungen, Gerüchten entgegen zu treten, Vitti befinde sich wegen ihrer Alzheimer-Diagnose in einer Klinik in der Schweiz: "Ich würde daher Wert darauf legen, diese hartnäckigen Gerüchte zurückzuweisen und damit für einen Moment die Vertraulichkeit brechen, die ich all die Jahre bewahrt habe. Monica war immer in Rom in unserem Haus und bekommt von mir und einem Pfleger jedwede Unterstützung. Ich hoffe, ich habe damit Missverständnisse ausgeräumt."