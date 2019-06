HA Schult, der "Müllkünstler der ersten Stunde" wird 80

In den 1960er-Jahren, mitten in der Zeit des deutschen Wirtschaftswunders und der amerikanischen Pop-Art, die den Konsum ironisch verherrlichte, hat er kontrovers gedacht: Dass all dieser Wohlstand ja auch irgendwie Müll hervorbringt. Damit war der Künstler HA Schult einer der ersten, lange vor Beuys, der Kunst und Ökologie gedanklich zusammenbrachte – und auch in ein Gleichgewicht bringen wollte. Seine Aktionen waren spektakulär: Er hat den Markusplatz in Venedig vermüllt, Opernsänger auf Müllkippen singen lassen und vor allem die Trash People geschaffen – Figuren aus zusammengesammelten Müll, die seit 1996 um die Welt ziehen und von der Chinesischen Mauer bis in die Arktis als spektakuläre Mahnmale gegen die Ausbeutung von Mensch und Planet aufgestellt werden. Zu seinem 80. Geburtstag hat Barbara Knopf mit Deutschlands wichtigstem Aktionskünstler gesprochen.

Barbara Knopf: Schauen wir am 80. Geburtstag in die Zukunft. Mitte August sind zwei Drehtage für den neuesten James Bond-Film in Matera, der italienischen Kulturhauptstadt, angesetzt. In diesem Film, und eben auch vor dem Panorama der 9.000 Jahre alten Stadt, werden dann ihre Müllmenschen zu sehen sein. Was haben denn Ihre Trash People zu erzählen?

HA Schult: Also erst einmal: Mit James Bond habe ich nun wahrlich nichts zu tun. Das findet zufällig gleichzeitig statt, die Dreharbeiten für den Vorspann von James Bond. Und meine Agenten sind zurzeit in Verhandlung mit den Agenten von James Bond, wie weit meine Skulpturen, die sowieso in Matera stehen werden, ins Bild kommen. Da gibt es natürlich ganz verschiedene Anschauungen. Die stellen sich wahrscheinlich vor, dass eine Verfolgungsjagd zwischen meinen Skulpturen stattfindet. Und das stelle ich mir nun wahrlich nicht vor. Also warten wir erst mal ab, wie der Film wird.