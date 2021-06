Kraftvoller Neo-Soul: "Back Of My Mind" von H.E.R.

Gedrosseltes Tempo & tonnenschwere Grooves

H.E.R. hat das Tempo ihrer Balladen und Songs runtergedreht, was an Hip-hop- und Black-Pop-Diven wie Lauryn Hill und Erykah Badu erinnert, aber auch an R'n'B-Sänger wie D'Angelo und Maxwell. Auch sie hätten teilnehmen können an diesem Mainstream-Pop-Album, aber im Mittelpunkt stehen hier eben die mächtige Stimme und das Songschreibertalent von H.E.R., und das ist auch ganz gut so.

Der Bass wummert vertrauenserweckend, die Handclapmachine sorgt für Kontinuität und Zuversicht, dazu gibt’s Zustandsbeschreibungen, wie es sich anfühlt, zwischen den Stühlen zu sitzen. Der Künstlername von Gabrielle Wilson, wie H.E.R. eigentlich heißt, steht für "Having Everything Revealed", jetzt kommt alles auf den Tisch, aber auch für die dezidiert weibliche Sicht auf die Welt. Die Künstlerin hat Eltern, von den Philippinen und aus dem schwarzen Amerika. Das hieß für sie, dass sie den einen zu asiatisch, den anderen zu african-american war. Sich dann noch als Frau zu behaupten im Männerbusiness Pop, ist auch nicht unbedingt einfach.

Mit "Back Of My Mind", ihrem dritten Longplayer, ist H.E.R. jedenfalls auf dem besten Weg, auch wenn das Album, was die Fülle der Songs angeht, manchmal an einen Steinbruch erinnert. Tonnenschwere Grooves, die für Stabilität sorgen, Vocals, die sich wie Engelschöre in luftige Höhen erheben: Erstaunlich jedenfalls und verblüffend, was dieses Riesen-Talent alles ausdrücken kann. "Back Of My Mind" ist mit Sicherheit eines der R'n'B-Alben des Jahres.

"Back Of My Mind" von H.E.R. ist bei MBK Entertainment/RCA Records/Sony Music erschienen.