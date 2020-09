Gute Mischung: Die Favoriten für den Deutschen Buchpreis

Anne Weber: "Annette. Ein Heldinnenepos" (Matthes & Seitz Berlin)

Anne Weber, die Offenbacherin in Paris, fand eine französische Heldin: die heute 95-jährige Annette / Anne Beaumanoir aus der Bretagne, die als junge Frau in einfachen Verhältnissen, als junges Mitglied der kommunistischen Résistance, jüdische Jugendliche rettete und dafür in Yad Vashem "Gerechte unter den Völkern" genannt wird. Aber Anne Weber ist zu klug, um daraus ein pathetisches Heldenepos zu machen. Sie wagt einen Roman in Versen – feine Ironie statt Pathos – und erzählt episodisch in ihrem Prosagedicht. Sie flicht Klassiker-Zitate in ihren Text und stellt sehr aktuelle Fragen: Was treibt jemanden in den Widerstand? Wie weit darf er gehen?