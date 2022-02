Gute Laune in der Katastrophe: "Fledermaus" in Eggenfelden

Immerhin: Der leicht angeheiterte Frosch geht buchstäblich durch die Wand und hält danach prompt ein paar Ziegel in der Hand, mit dem Hinweis, dass bei derart brüchigen Verhältnissen doch mal bei Gelegenheit renoviert werden müsste. Unter den derzeitigen Bedingungen waren alle Vorstellungen selbstredend sofort ausverkauft, was Elke Schwab-Lohr allerdings nicht als "Vorteil" sieht, wie sie dem BR verriet: "Nein, das hat nichts Gutes, das ist eine Katastrophe, das tut wirklich, wirklich weh, weil wir doppelt und dreifach buchen könnten und absolut ausgelastet sind, aber ich darf so viel verraten, dass wir diese Operette in der nächsten Spielzeit wieder aufnehmen werden."

Fast schon in Faschingsstimmung

Die Besetzung dieser "Fledermaus" konnte sich sehen und hören lassen: Bonko Karadjov ist ein herrlich narzisstischer Eisenstein, Eva Maria Amann als Rosalinde umwerfend versnobt. Tamara Obermayr als Prinz Orlofsky eine androgyne Erscheinung, halb Frau, halb Mann und dazwischen ungemein neugierig. Olivia Delauré als Stubenmädchen Adele, das unbedingt Schauspielerin werden will, so energiesprühend, dass sie alle anderen vor sich her treibt. Und Armin Stockerer als Gefängniswärter Frank von souveräner, etwas linkischer Ausstrahlung, wie es sich für eine Autoritätsperson gehört.

Dirigent Dean Wilmington, derzeit auch kommissarischer Leiter des Landkreistheaters, musste etwas "warm" werden mit der Partitur: Vor der ersten Umbaupause geriet er hier und da ins Schleppen, doch zur Champagnerstimmung beim Ball perlte es dann ganz prima. Ein ausgelassenes Premierenpublikum fast schon in Faschingsstimmung, aber auch die gilt es ja dieses Jahr noch zu vergessen. Umso mehr dürfen sich alle auf die Wiederaufnahme in der nächsten Spielzeit freuen!