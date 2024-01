Gute Aussichten im BR: Serien- und Film-Highlights des Jahres

Abschied in Nürnberg, Wiedersehen in Passau

Dagmar Manzel alias Kommissarin Paula Ringelhahn verabschiedet sich aus dem Ermittlerteam des Tatort Franken. Acht Jahre lang war sie mit dabei, "Trotzdem" ist ihr letzter Fall. "Ich hab den Film noch nicht ganz gesehen, es war toll, heute ein paar Ausschnitte zu sehen", schwärmt Dagmar Manzel. "Im letzten Herbst haben wir gedreht, ich wurde von allen sehr liebevoll verabschiedet. Es war eine schöne Zeit!"

In Passau dagegen bleibt personell alles beim Alten: In diesem Filmjahr löst das ungewöhnliche Ermittlerpaar aus einer Ex-Polizistin (Marie Leuenberger) und einem Privatdetektiv (Michael Ostrowski) zwei neue Fälle. "Unsere Filme sind sehr schwarzhumorig. Es gibt so viele bierernste Krimis im Fernsehen, die interessieren mich meistens nicht", so Ostrowski auf dem Filmbrunch.

"Zeit zu beten. Ein Krimi aus Passau" am 25. Januar, "Gier nach Gold. Ein Passau Krimi" am 1. Februar im Ersten und in der ARD Mediathek.