Gut gemeint, schlecht gereimt: Das neue Album von Westernhagen

Das mit viel Vibrato im "Abschiedslied" hingeschmalzte "Du" klingt, als hätte Peter Maffay eine Fortsetzung seines allerersten Erfolgsschlagers geschrieben. Es ist aber ein Song aus dem neuen Album von Marius-Müller Westernhagen, der sich offenbar vorgenommen hat, das Westernhagen-typische heisere Röhren tunlichst zu vermeiden. Das ist gut für seine Stimmbänder, aber nicht unbedingt gut für seine Songs. Die driften jetzt manchmal tatsächlich ins Schlagerhafte ab. Die US-Studioprofis um den Gitarristen und Produzenten Larry Campbell können auch sowas perfekt – oder süffigen 70ies Rock, originell arrangierte Roots-Musik, wehmütig wimmernde Balladen. Nur den Zeitgeist musikalisch einzufangen, das ist ihnen nicht geglückt, auch wenn Westernhagen den in einem seiner Lieder ausgiebig beschwört.

Acht Jahre kreative Pause

Offenbar will Marius Müller-Westernhagen es nochmal wissen, will nach acht Jahren kreativer Pause nochmal zeigen, was er kann, mit seinem 23. Studioalbum nochmal Zeichen setzten und in seinen Liedern alles verhandeln, was ihm derzeit wichtig ist. Das Album sei eine "Reflektion zu dem Zustand der Gesellschaft – unterm anderen auch über meine Gefühle in der Pandemie und über diese Massenmanipulation, die stattfindet." Man müsse "wieder lernen, an der Politik interessiert zu sein und mitzuwirken, weil wir haben eine Demokratie, das kommt aus griechischen 'demoskrata' – die Herrschaft des Volkes – und wenn du die Herrschaft nicht ausfüllst, und ausführst, nimmt man sie dir weg", sagt Westernhagen.

Es klingt interessant, was Marius Müller-Westernhagen derzeit in Interviews erzählt und er mischt sich auch sonst politisch ein – hat bei der Veranstaltungsreihe "Sound of Peace" für den Frieden in der Ukraine gesungen oder ein Bild gepostet, auf dem zu sehen ist, wie er geimpft wird, und das mit dem Titel eines seiner bekanntesten Songs kommentiert: "Freiheit". In seinen besten Liedern ist es Westernhagen früher gelungen, komplexe Gefühle mit wenigen Zeilen auf den Punkt zu bringen oder gebräuchliche Redewendungen so zusammenzubauen, dass dabei ein neuer Gedanke entsteht. In seinen neuen Liedern ist davon nicht mehr viel übrig.

Reime wie aus dem Lexikon

Westernhagens Lied über seine Pandemiegefühle heißt "Ich will raus hier". Gut, er gedenkt ein paar Zeilen später auch der Toten, er fordert Mitgefühl mit denen, die durch den Lockdown um einiges übler dran waren als er selbst als privilegierter Rockstar, aber er reimt dann auch mal "Solidarität" auf "meine Band". Die Texte sind leider die Schwachstelle des neuen Westernhagen-Albums: Da holpert die Syntax, die Reime klingen wie aus dem Lexikon, die Vorliebe des Sängers für bekannte Formulierungen lässt ihn manchmal Plattheiten aufeinandertürmen. Man könnte auch sagen – um im Westernhagen-Duktus abgegriffener Redewendung zu bleiben: da ist vieles gut gemeint, aber leider schlecht gereimt. Und Marius Müller-Westernhagen singt uns dazu in leicht fehlerhaftem Deutsch. In "Schnee von gestern" ist der Dativ dem Nominativ sein Feind. "Jedem, der…“ singt Westernhagen da, statt "Jeder, der…“ Tja. Seine Hüte sind in letzter Zeit immer größer geworden – seine Musik ist es leider nicht.

