Gut gelaunte Mülltonnen: Künstler beleben die Burg Tittmoning

So faszinierend wie beklemmend ihr Porträt der "Zeit", ein Holzschnitt, der eine greise, zusammengekauerte Frau zeigt, die den Betrachter mit keineswegs verzweifeltem Blick mustert. Eher will sie wissen, wie ihr Gast mit seiner eigenen Vergänglichkeit klar kommt und ob er sie so souverän meistert wie sie selbst. "Flower Power" nennen sich die bunten Scheiben, die im Farbrausch zu rotieren scheinen, halb weisen sie auf die gleichnamige Ära der "freien Liebe" - Menzel wurde 1958 in Köln geboren - halb beschwören sie die Kraft der Blumen im Garten.

Energiegeladene Quellnymphe in Marineblau

Menzel lebt und arbeitet mit der Natur, das ist all ihren Werken gemeinsam: Korallenriffe werden von Fischen umtanzt, ein Wasserfall rauscht schäumend in die Tiefe, gar nicht so "klein", wie der Titel nahelegt. Und die majestätische "Quellnymphe" in Rückenansicht sieht in ihrem bodenlangen, sehr körperbetonten Kleid in marineblau aus wie eine selbstbewusste Tänzerin aus der Weimarer Republik, zumal sie auch noch einen ausladenden Kopfschmuck aus Farnen trägt. Hier will jemand auffallen mit seiner energiegeladenen Persönlichkeit und schert sich nicht darum, was die anderen davon halten.