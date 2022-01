Gut 200 Millionen Dollar: Bob Dylan verkauft Musik-Katalog

Der Verkauf ist bereits das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit, dass Dylan einen dreistelligen Millionenbetrag mit seinem Werk erlöst: Bereits 2020 hatte Dylan die Autorenrechte an seinen Songs – also die Rechte an den Melodien und Texten, nicht an den fertigen Aufnahmen – für schätzungsweise rund 300 Millionen Dollar an den weltgrößten Musikkonzern Universal Music verkauft.

Und Dylan ist bei weitem nicht der einzige Superstar, der mit dem Verkauf von Rechten Millionen einnimmt. Bruce Springsteen ("Born To Run", "The River", "Born In The U.S.A.") trat seinen gesamten Katalog an Sony ab – angeblich für 450 Millionen Euro. Auch die Red Hot Chili Peppers, Shakira, Tina Turner und viele kaum weniger namhafte Künstler trennten sich auf lukrativste Weise von ihren Songrechten. Gründe für diesen Trend sind schwindende Einnahmen durch Tonträgerverkäufe, eine Folge des Musikstreamings, und neuerdings die Pandemie, die das einträgliche Konzertgeschäft über Jahre hinweg massiv beeinträchtigt hat.