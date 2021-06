Gustava Mösler: Eine Pionierin im deutschen Journalismus

Wenn Gustava Mösler aus ihrem Berufsleben erzählte, war das auch die Geschichte des Bayerischen Rundfunks: Wie sie damals in den Sender kam, als der noch von Männern dominiert wurde, wie sie sich Jahr für Jahr hocharbeitete und dann schließlich zur ersten Hörfunkdirektorin in der gesamten ARD wurde und entscheidend das Programm des BR prägte. Gustava Mösler ist nun im Alter von 100 Jahren gestorben. Wie ihre Familie mitteilte, ist sie am 14. Juni im Kreise ihrer Familie friedlich eingeschlafen.

Gustava Mösler wurde am 13. Dezember 1920 auf der Insel Helgoland geboren und studierte nach dem Zweiten Weltkrieg Germanistik, Theaterwissenschaften und Wirtschaft. Dass sie Anfang der Fünfzigerjahre als Journalistin zum Rundfunk wollte, lag an der Aufbruchstimmung damals: "Da fing ja eine neue Zeit an, Gott sei Dank! Die Freiheit und die Unabhängigkeit. Bei all dem wollte ich mitarbeiten." Und das Radioprogramm im BR interessierte sie damals ganz besonders. "Ich fragte mich, wie schaffe ich es, dass ich da mitarbeiten kann." Und das tat sie in den kommenden Jahrzehnten unbeirrt: "Da hat man mich mitlaufen lassen." Anfangs habe sie in den Redaktionen nur einfache Aufgaben erledigt, habe Bänder getragen und durfte auch mal hier und da einen Knopf drücken. Dabei blieb es aber nicht.

"Das erste Jahr war sehr, sehr schwer"

Ihr Weg führte von der Kulturabteilung über die Sendung "Nachtstudio" in die Wissenschaftsredaktion, deren Leitung sie übernahm. 1980 wurde sie zur Hauptabteilungsleiterin Kultur berufen, 1982 zur Hörfunkdirektorin – als erste Frau in der gesamten ARD, was damals eine kleine Sensation war: "Ich habe mir Bedenkzeit erbeten, was kein Mensch verstanden hat." Nicht alle männlichen Kollegen seien einverstanden gewesen: "Die waren natürlich dagegen", sagte Mösler: "Ja, sie mussten es dann akzeptieren, aber gerne haben sie das nicht getan." Das erste Jahr sei "sehr, sehr schwer" gewesen, vor allem wegen des Widerstands der Hauptabteilungsleiter. Im Rundfunkrat dagegen sei sie ihr mit ihrem modernen, erweiterten Kulturbegriff auf offene Ohren gestoßen, damals sei die Kultur ansonsten noch sehr auf die Klassik und die Literatur beschränkt gewesen.