Gustav Kuhn spricht nach Sex-Vorwürfen von "Missverständnissen"

Der schwer unter Druck geratene Maestro Gustav Kuhn geht in die Offensive. In der Sendung "ZIB 2" im ORF nahm er gestern Abend zu detaillierten Aussagen von fünf namentlich bekannten, früher in Erl beschäftigten Künstlerinnen Stellung, die ihm "anhaltenden Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe" vorwerfen. Er sei der Anschuldigungen, "die so nicht stimmen", müde. Das sei "alles erfunden", so Kuhn, und er könne das "hundertprozentig" dementieren, die Frauen seien möglicherweise von interessierter Seite "bearbeitet worden". Er habe schon mal "einer Frau unter den Pullover gegriffen, aber nicht diesen Frauen. Besonders nicht diesen Frauen, die das jetzt plötzlich erfinden – nein!". Allerdings ergänzte Kuhn: "Ein sexueller Übergriff kann ja schon sein, wenn Sie eine junge oder auch eine ältere Sängerin bitten: Jetzt gehen wir einen Kaffee trinken, und hier ergibt sich irgendein Missverständnis. Es gibt ja auch Missverständnisse zwischen Menschen."

Vom Ex-Bühnenbildner fühlt sich Kuhn erpresst

Auf die Frage, aus welchen Motiven die Frauen ihn beschuldigt haben könnten, sagte Kuhn: "Sie können es erfinden, weil sie tief gekränkt sind, weil sie eine Rolle nicht bekommen haben. Da gibt es viele Möglichkeiten, warum eine Frau etwas erfindet, was nicht stimmt. Das passiert ja leider immer wieder." Im Übrigen kämen die "gesamten negativen Vorwürfe" nur "von Leuten, die bei uns ausscheiden mussten. Es ist nicht eine Stimme dabei – Frau oder Mann – die bei uns geblieben ist."

Trotzdem gab sich Kuhn reumütig: "Wenn ich im wahrsten Sinne des Wortes 'daneben gegriffen' habe, wenn ich sexuell übergriffig wurde, dafür entschuldige ich mich hundert und tausend Mal. Aber nicht bei jemandem, der seine Lieblingsrolle bekommt und Dinge erfindet, weil er sie erfinden muss, um wichtig zu sein." Seinem ehemaligen Chef-Bühnenbildner Jan Hax Halama warf Kuhn auf Nachfrage mit einem deutlichen und kurzen "Ja!" Erpressung vor, weil dieser "24 000 Euro" von ihm fordere, um zu schweigen.

"Zumindest bemühe ich mich, gezügelt zu probieren"

Zu Vorwürfen von Musikern, wonach er sie bei Proben lautstark beschimpft habe, sagte Kuhn: "Das ist nicht erfunden. Wenn eine Horngruppe – Wagnerhörner, das ist ein schwieriges Instrument – wenn die das nicht zustande bringt nach zehn oder zwölf Mal, dann kann man als Dirigent manchmal ausfallend werden. Toscanini hat mit Uhren geworfen, das habe ich nie gemacht, er hat mit Partituren geworfen! Vor dreißig Jahren habe ich noch gebrüllt, die Zeiten sind jetzt anders, zumindest bemühe ich mich sehr, gezügelt und anständig zu probieren."

Auch die Beschäftigung von Künstlern aus dem Nicht-EU-Ausland war Thema. In diesem Fall ermittelt die österreichische Finanzpolizei wegen illegaler Beschäftigung und nicht bezahlter Sozialabgaben. Dazu Gustav Kuhn: "Es kann niemand sagen, dass das irgendwie wichtig wäre, das war einfach ein formaler Fehler. Das muss auch richtigerweise, weil es ein Fehler war, an das Bezirksamt gehen. Das Bezirksamt wird die Strafe aussprechen. Das wird nicht Millionen kosten, sondern pro Mann zwanzig Euro vielleicht."

"Werde den Urlaub jetzt mal ausnutzen"

Wie sich während des Interviews herausstellte, überweisen die Tiroler Festspiele Erl fünfstellige Beträge ohne Verwendungszweck an Kuhns "Künstlerschmiede" in Italien, der "Accademia di Montegral", wo nach seiner Aussage die Sänger auf ihre Auftritte in Erl vorbereitet werden. Unklarheit besteht darüber, ob zuletzt 12.000 Euro oder 10.000 Euro überwiesen wurden. Der Hinweis fehle aus "rechtlichen Gründen", so Kuhn: "Sie können sicher sein, dass es eine ganz legale Geschichte ist, die ja aufhört, wenn wir die Kurse wieder in den Norden verlagern können."

Ein von ihm selbst unter Pseudonym ("Angelo di Montegral") komponiertes Konzert-Stück unter dem Titel "Concertino für Celesta" wird er definitiv nicht dirigieren, obwohl es die Website der Tiroler Festspiele noch ankündigt: "Ich bin ja beurlaubt und werde diesen Urlaub jetzt mal ausnutzen und ich darf ja auch gar nicht mehr dirigieren, ist also gar nicht so kompliziert." Morgen will sich der Präsident und Hauptfinanzier der Tiroler Festspiele, Hans- Peter Haselsteiner, ein Freund und Vertrauter von Kuhn, zur aktuellen Lage äußern. Anfang des Monats hatten sieben Künstler die Beurlaubung von Kuhn als "verfrüht" bezeichnet und im Namen von "200 Mitarbeitern" behauptet, ohne Kuhn könnten die Festspiele nicht weiterbestehen.