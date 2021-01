Gurlitt-Provenienzforschung viel schwieriger als gedacht

Rund 1.500 Gemälde, Zeichnungen und Grafiken hatte Cornelius Gurlitt, der Sohn des Nazi-Kunsthändlers Hildebrand Gurlitt, dem Kunstmuseum Bern vererbt. Dazu gehören zuvor verschollen geglaubte Werke, Raubkunst und Bilder, bei denen man nicht wusste, ob sie von ihren Besitzern zum Beispiel während der Flucht unter Preis verkauft werden mussten.

Arbeit der Provenienzforschung unterschätzt

Dass es sich um ein problembehaftetes Erbe handelt, das mit viel Arbeit verbunden sein würde, das war dem Kunstmuseum Bern klar. Mit der Bundesrepublik und dem Freistaat Bayern vereinbarte die Stiftung Kunstmuseum Bern, dass die Provenienz, also die Herkunft der Werke, erforscht wird und Raubkunst an die Opfer oder deren Nachkommen zurückgegeben wird. Jetzt sagt Marcel Brühlhart aus dem Stiftungsrat des Kunstmuseums: "Sicherlich kann man im Nachhinein sagen, wir haben das auch ein bisschen unterschätzt, also wie komplex Provenienzforschung ist."

Neun Werke aus dem Gurlitt-Konvolut und fünf weitere aus einer Privatsammlung wurden eindeutig als von den Nationalsozialisten geraubte Kunst identifiziert und zurückgegeben. Knapp 450 wurden als unbedenklich eingestuft. Aber bei mehr als tausend Werken ist trotz intensiver Recherchen nicht klar, woher sie stammen: "Man kann die Nachweise nicht erbringen", so Brühlhart. "Es fehlen zum Teil Belege, oder man kann sie nicht direkt Personen zuordnen."

Entscheidungen mit weitreichenden Folgen

Trotz der Lücken bestehen bei einigen Werken nach wie vor Verdachtsmomente, etwa Hinweise auf einschlägig bekannte Kunsthändler oder auf einen Ort oder Zeitpunkt, der Fragen aufwirft – etwa Paris nach der deutschen Besatzung.

Für das Kunstmuseum Bern lautet die Frage, wie umgehen mit diesen Werken? Sie behalten? Sie an Nachkommen zurückgeben – denn es wurden Ansprüche angemeldet – oder sie der Bundesrepublik überlassen? "Das werden wir im Frühjahr oder Sommer dann entscheiden. Zurzeit laufen noch Beforschungen an 100 Werken durch unsere eigene Provenienzforschungsabteilung", sagt Brühlhart.

Und das, obwohl die Provenienzforschungen mit Deutschland offiziell letzten Mai abgeschlossen wurden. Derzeit verhandelt das Kunstmuseum Bern zudem mit Nachkommen der beiden jüdischen Rechtsanwälte und Kunstsammler Ismar Littman aus Breslau und Fritz Salo Glaser aus Dresden. Im Zentrum der Verhandlungen stehen mehr als 20 Werke aus dem sogenannten "Schwabinger Kunstfund", darunter Gemälde von Otto Dix und Otto Griebel. Man sei hier auf einem guten Weg, sagt Marcel Brühlhart von der Stiftung Kunstmuseum Bern. Und er deutet an, dass die Berner Entscheidungen weitreichende Folgen haben könnten: "Weil alle Museen – in Deutschland, der Schweiz und Österreich, aber auch in Frankreich –, haben diese Problematik, dass sie Werke haben, die aus der besagten Zeit ungenügende Provenienzen aufweisen und es laufen ja vielerorts Provenienzforschungsarbeiten, aber die entscheidende Frage, das entscheidende Thema ist, wie geht man dann mit den Provenienz-Lücken um."

Im Sommer will das Kunstmuseum Bern einen umfassenden Bericht veröffentlichen. Die Berner Entscheidung könnte zur Richtschnur auch für andere Museen werden.