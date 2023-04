Gunzenhäuser Tahara-Haus erzählt jüdische Geschichten

Das graue Haus steht etwas erhöht und unscheinbar an einer Straße in Gunzenhausen. Erst wenn die Besucherinnen und Besucher in eine kleine Seitenstraße abbiegen, wird klar, dass es am Eingang des jüdischen Friedhofs von Gunzenhausen steht. Es ist ein Tahara-Haus. Ein ehemaliges Leichenhaus, in dem jüdische Verstorbene gewaschen und für die Beerdigung vorbereitet wurden. Heute erinnert nichts mehr an seine einstige Funktion. Denn nach dem zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude hauptsächlich als Wohnhaus genutzt.

Neue Bedeutung für das Tahara-Haus

Mittlerweile steht das Tahara-Haus leer. Der Putz blättert an einigen Stellen ab. Nun soll die Dauerausstellung "Ewige Erinnerung – Beth Olam" dem Haus wieder Bedeutung verleihen. "Beth Olam" bedeutet "Haus der Erinnerung". Die Idee zur Ausstellung hatte Elke Hartung. Sie führt seit vielen Jahren Besucherinnen und Besucher über den jüdischen Friedhof. "Das Tahara-Haus ist schon einmalig. Das hat die Jahrhunderte überdauert und es ist ein sehr würdiges Gebäude mit viel Geschichte", findet Elke Hartung.

"Blutiger Palmsonntag" in Gunzenhausen

Im Inneren des Tahara-Hauses erinnert nichts mehr an seine frühere Bestimmung. Die Räume sind weitgehend leer. Die Ausstellung besteht aus einem großen Stadtplan von Gunzenhausen mit Zahlen darauf. Er liegt auf dem Holzboden. Zu jeder Zahl gehört eine kleine Tafel. Darauf werden Geschichten jüdischer Familien, Häuser und Ereignisse erzählt. Unter anderem auch die Geschehnisse vom "blutigen Palmsonntag".

Mob zieht durch Gunzenhausen

Am 25. März 1934 zog ein Mob von rund 1.500 Menschen durch das damals etwa 5.500 Einwohner zählende Gunzenhausen. Angestachelt von Obersturmführer Kurt Bär stürmten sie jüdische Wohnhäuser und misshandelten die Bewohner. Zwei Männer kamen dabei ums Leben, berichtet Gunzenhausens Stadtarchivar Werner Mühlhäußer. "Jakob Rosenfelder ist eindeutig ermordet worden. Da bestehen gar keine Zweifel", so Mühlhäußer. Ein weiterer jüdischer Einwohner von Gunzenhausen, Max Rosenau, wurde mit mehreren Stichwunden gefunden. Selbstmord, heißt es.