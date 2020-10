Schriftsteller und Dichter Guntram Vesper ist gestorben

Guntram Vesper wurde 1941 in Frohburg geboren. Im Alter von sechzehn Jahren floh die Familie aus Frohburg über Westberlin in die Bundesrepublik. 1963 machte er im Internat in Friedberg/Hessen sein Abitur. Hier lernte er auch seine spätere Frau kennen. Nach dem Abitur studierte er Germanistik und Geschichte in Gießen und wechselte noch im selben Jahr an die Universität in Göttingen. Nach Buchveröffentlichungen, Hörspielproduktionen und journalistischen Arbeiten entschied sich Vesper für eine freiberufliche Tätigkeit als Schriftsteller.

Guntram Vespers Werk wurde vielfach ausgezeichnet. 2016 erhielt er den Preis der Leipziger Buchmesse für sein Opus Magnum "Frohburg". Sein Verlag zitiert zur Meldung von Vespers Tod eines seiner Gedichte:

Wir dürfen unser

Leben

nicht beschreiben, wie wir es

gelebt haben

sondern müssen es

so leben

wie wir es erzählen werden:

Mitleid

Trauer und Empörung.

Eine Würdigung Guntram Vespers lesen Sie hier in Kürze.