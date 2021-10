Gunther aus "Friends": James Michael Tyler ist tot

Die "Friends"-Familie hat ein Mitglied verloren: James Michael Tyler, der Darsteller von "Central Perk"-Betreiber Gunther, ist einem Krebsleiden erlegen. Am Sonntag starb der 59-Jährige in seinem Haus in Los Angeles. Das teilte sein Sprecher Toni Benson mit.

Vor drei Jahren hatte James Michael Tyler die Diagnose Prostatakrebs erhalten. Im Juni dieses Jahres hatte der Schauspieler erstmals öffentlich über seine Erkrankung gesprochen und Männer dazu aufgerufen, beim nächsten Arztbesuch einen sogenannten PSA-Test zu machen, der zur Früherkennung von Prostatakrebs dient. Bei ihm sei die Krankheit erst im fortgeschrittenen Stadium festgestellt worden, am Ende hatte sie sich auch auf seine Knochen ausgebreitet.

Von Anfang an bei "Friends" dabei

Tyler spielte von der ersten "Friends"-Staffel an den Betreiber des Central Perk-Cafés, dem Treffpunkt der sechs Freunde aus New York. Er trat in rund 150 Episoden auf und erlangte mit seinem sarkastischen Auftreten schnell Kultstatus. Zudem war seine Figur dauerhaft unglücklich verliebt in die von Jennifer Aniston verkörperte Rachel, womit er zusätzlich die Herzen der Fans eroberte. Neben "Friends" spielt James Michael Tyler auch in Serien wie "Scrubs", "Sabrina – Total verhext" und "Modern Music" mit.