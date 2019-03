Der Name steht für Erfolg: Gunter Sachs-Schau in Schweinfurt

Abgerundet wird die Ausstellung mit dem filmischen Werk von Gunter Sachs. Preisgekrönte Kurzfilme oder sein Sportfilm „Happening in White“ über den Skisport. Damals 1969 war er einer ersten, der die Super-Zeitlupe als Stilmittel einsetzte. Die erste Gunter Sachs-Ausstellung in Schweinfurt war 2013 ein Riesenerfolg. 65.000 Besucher wollten die Sammlung des prominenten Industrieerben sehen. Ähnlich viel Zuspruch erhofft sich Andrea Brandl von der Ausstellung über seine Kamerakunst: "Gunter Sachs, der Name steht für Erfolg, das ist ganz klar. Ich freue mich natürlich besonders, dass uns die Familie Sachs zum zehnjährigen Jubiläum der Kunsthalle unterstützt. Wir sind ja 2009 eröffnet worden, von der damaligen Landtagspräsidentin Barbara Stamm. Das wird sicher ein großer Erfolg!"

Bis zum 16. Juni ist die Ausstellung in der Kunsthalle zu sehen. Und dann spekuliert man in Schweinfurt insgeheim schon darauf, auch Werke von Rolf Sachs zeigen zu können. Der Sohn von Gunter Sachs ist selbst Künstler und Designer und lebt schon seit einigen Jahren in London.

