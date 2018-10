Gummistiefel sind keine Lösung: "Das Ende des Regens" in München

Das Publikum sitzt im Regen, fast drei Stunden lang, freilich ohne nass zu werden. Die gesamte Bühne im Münchener Metropoltheater ist mit einem schwarz-glänzenden Lametta-Vorhang ausgeschlagen. Im Licht schimmert er so flirrend und funkelnd wie ein nächtlicher Wolkenbruch, und gleich zu Beginn dieses Stücks stapfen alle Beteiligten mit Schirmen auf die Bühne, von denen das Wasser tropft. "In Bangladesh ertrinken sie in dieser Sturzflut", wird immer wieder gesagt, angeblich ein geflügeltes Wort da unten in Australien, doch Autor Andrew Bovell macht in seiner Familie-Saga auch den Klimawandel zum Thema. Weil die Handlung bis weit in die Zukunft reicht - das 2008 geschriebene Stück endet im Jahr 2039 - steht am Ende tatsächlich eine Flutkatastrophe mit zehntausenden von Opfern. Die Welt geht also teilweise unter, und auch einige Generationen einer britisch-australischen Familie, deren Zweige auf tragische Weise miteinander in Verbindung stehen.