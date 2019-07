Cartoons voller Zärtlichkeit und Liebe

Auch das macht Mordillos weltweiten Erfolg aus. In seinen Cartoons sei so viel Zärtlichkeit und Liebe verborgen, meinte einst ein anderer stummer Künstler der Pantomime, Marcel Marceau. Und es ist doch tröstlich, dass die kleinen Männchen und Weibchen ebenso verwirrt und hilflos durch die Welt stolpern wie wir. Wie sie durch Labyrinthe irren oder auf einsamen Inseln festsitzen und dennoch nicht verzweifeln, sondern so einfallsreich und neugierig wirken wie ihr Schöpfer: "Vielleicht sehe ich mehr als andere Menschen, weil ich genauer hinschaue. Wenn ich durch die Straßen einer Stadt gehe, dann arbeitet mein Gehirn wie ein Computer: Überall entdecke ich kleine Szenen. Ich höre Gespräche von Passanten, höre den Wind in den Bäumen, und wenn ich Zug fahre, komme ich noch nicht einmal dazu, eine Zeitung zu lesen, weil sich vor dem Fenster so viel abspielt. Ideen sind wie Schmetterlinge: Sie fliegen um uns herum. Man muss sie nur fangen."